Adriano Pappalardo, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Adriano Pappalardo, carriera, curiosità e vita privata del cantautore di origini salentine, dagli esordi all’incidente col parapendio.

Adriano Pappalardo inizia la sua carriera discografica nel 1971, con un provino alla Numero Uno, appena fondata da Mogol. Ne vengono apprezzate caparbietà e venature soul. Tra i primi a credere in lui, Lucio Battisti.

Il suo brano più noto è senza dubbio ‘Ricominciamo’, mentre negli ultimi anni si è fatto notare soprattutto per la lite in diretta con Antonio Zequila.

Carriera e curiosità su Adriano Pappalardo

Esordisce subito in televisione con il suo primo 45 giri Una donna, nello speciale Tuttinsieme, dove Mogol e Battisti presentano la loro Numero Uno. Il successo è immediato con una serie di brani interessanti come È ancora giorno (seconda al Festivalbar 1972) e Segui lui. Tutte e due le canzoni sono delle hit scritte da Mogol e Battisti. Nei primi anni Settanta esce il suo primo disco e poi arriva nella sua vita Lisa Giovagnoli. I 2 avranno un solo figlio, Laerte.

Il secondo album California no è prodotto da Claudio Fabi ed esce nel novembre 1973. Nel 1975 passa alla RCA Italiana e pubblica il terzo album Mi basta così. Va quindi in tour con Umberto Tozzi, allora giovanissimo. Successivamente, arriva una fase buia della sua carriera, ma ecco che nel 1979 esce il singolo Ricominciamo, incluso nel successivo album Non mi lasciare mai. Nel 1982 riprende la collaborazione con un Lucio Battisti ormai ritiratosi dalla scena pubblica. Arrivano album importanti, ma Adriano Pappalardo diventa anche un personaggio televisivo noto, con apparizioni in diversi film e serie televisive.

Dal cinema alla televisione fino al drammatico incidente

Il primo film interpretato è A tu per tu di Sergio Corbucci (1984), quindi arrivano Rimini Rimini (1987) e Rimini Rimini – Un anno dopo (1988). Si fa notare però per un suo ruolo nella fiction La piovra 4, a cui segue Classe di ferro. Nel 1990 partecipa alla terza edizione del musical Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, nella parte di Toto, lo scemo del villaggio impotente. Diverse e frequenti diventano le apparizioni televisive e a teatro.

Per due anni consecuitivi insieme a Maurizio Vandelli, Little Tony e Rita Pavone, è al timone del varietà musicale I ragazzi irresistibili. Nel 2003 partecipa al reality show L’isola dei famosi, venendo eliminato nel corso della semifinale con il 60% dei voti. Quella partecipazione lo rilancia. C’è poi la famigerata lite con Zequila e infine un evento grave. Il 3 agosto 2016 ha avuto un incidente con il parapendio sul litorale pontino. Ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha riportato diversi traumi. Pappalardo ha partecipato solo nel 2004 al Festival di Sanremo.