Wanda Nara, il dettaglio intimo: cosa fa quando è sola con Icardi

Cosa fa Wanda Nara quando resta sola con Icardi? La nuova opinionista del Grande Fratello VIP ha svelato alcuni dettagli interessanti a “Tv canzoni e sorrisi”.

Dopo la conduzione di “Tiki Taka”, affiancata a Pierluigi Pardo, sembra che Wanda Nara stia finalmente riuscendo a costruirsi una carriera indipendente dal marito Mauro Icardi: adesso opinionista al Grande Fratello VIP, l’argentina sta ottenendo un successo incredibile. Il matrimonio tra lei e il calciatore, tra l’altro, sembra procedere alla grande nonostante la distanza e i tanti impegni di entrambi. Icardi infatti gioca adesso nel Paris Saint-Germain. Poco fa Wanda, durante un’intervista rilasciata a “Tv sorrisi e canzoni” ha confessato alcuni dettagli piccanti sul suo rapporto con Mauro. Ecco che cosa ha detto.

Wanda Nara e Mauro Icardi, “quando mettiamo a letto i bambini…”

Nell’intervista Nara ha commentato la sua esperienza come opinionista del Grande Fratello, e ha rivelato anche alcuni segreti intimi del suo rapporto con Mauro. Il segreto della loro relazione, ha detto, è ascoltarsi tanto e ritagliarsi sempre del tempo per stare insieme senza bambini: “Quando mettiamo a letto i bambini e siamo soli ordiniamo sushi, guardiamo un film o parliamo. Non ci piace uscire”.

