Follia a Trapani, uomo nudo per strada aggredisce i Carabinieri – VIDEO

Follia a Trapani, uomo nudo per strada aggredisce i Carabinieri. Incredibile quanto avvenuto in Sicilia qualche ora fa.

Un uomo completamente nudo per strada ad Erice in provincia di Trapani. In un primo momento sembra inoffensivo mentre si avvicina ad una gazzella dei Carabinieri che erano giunti sul posto per capire come mai si aggirasse in quelle condizioni indecenti e indecorose. Poi all’improvviso l’uomo aggredisce a calci i militari. Ne segue una breve colluttazione che si conclude con l’arresto del soggetto.

Follia a Trapani, cosa è successo tra l’uomo nudo e i Carabinieri

In base a quanto riporta Il Giornale che cita fonti locali come il sito internet Trapanisì l’uomo si aggirava nudo con le sole ciabatte ai piedi già dalle sei del mattino in Via Palermo. Poi il secondo avvistamento in Via Marconi a Erice. Da qui l’arrivo dei Carabinieri.

Alla fine l’aggressore nudo è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate dove si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria per accertamenti sul suo stato di salute mentale. I Carabinieri aggrediti si sono fatti medicare al Pronto Soccorso per le ferite riportate nella colluttazione.