Stasera in tv – La guerra è finita, le anticipazioni del 20 gennaio

Appuntamento questa sera, lunedì 20 gennaio, da non perdere con la seconda puntata di La guerra è finita: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Questa sera, lunedì 20 gennaio, a partire dalle 21:25 andrà in onda la seconda puntata della fiction di Rai Uno “La guerra è finita”. La situazione si fa incandescente con Davide che non riesce a convincere Besozzi per chiedere ai Terenzi di lasciare la tenuta. Nel frattempo, anche Giulia li conosce molto bene visto che sono amici dei suoi genitori e decide di tornare a casa. Con la madre parla del passato riaprendo vecchie ferite visto che il padre è stato arrestato per collaborazionismo: la ragazza non riesce a perdonarlo. Inoltre, la stessa Giulia incontra un giovane legale di nome Stefano che si reca alla Tenuta per parlare con la marchesa Terenzi.

Stasera in tv – La guerra è finita, il finale

Successivamente lo stesso Davide vuole trovare notizie riguardanti sua moglie e suo figlio, ma una volta arrivato a Mauthausen, scopre una dolorosa notizia che lo sconvolge: Enrica è morta. Infine, ci sono anche alcuni ragazzi che si prendono gioco di Gabriel, dopo aver scoperto che non sa leggere. Appuntamento questa sera, lunedì 20 gennaio, con la seconda puntata della fiction di Rai Uno La guerra è finita. La miniserie è interpretata da Michele Riondino e Isabella Ragonese con il racconto drammatico dopo la fine della Seconda guerra mondiale.