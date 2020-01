Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 21 gennaio

Il talk condotto da Mario Giordano, Fuori dal Coro, tornerà stasera con un’intervista inedita e inchieste sull’attualità: ospiti e temi trattati in puntata.

Il programma di Mario Giordano è riuscito a portare a casa (degli italiani) un’intervista che andrà in onda stasera. Il talk di approfondimento inizierà a partire dalle ore 21:20 su Rete 4. Chi sono gli ospiti di oggi e quali gli argomenti trattati?

Vediamolo insieme.

Gli argomenti affrontati da Mario Giordano

A colpi di inchieste e interviste lo show di Rete 4 si avvia alla 17° puntata. Nessuno si aspettava che il programma avrebbe ricevuto tale consenso da parte del pubblico, neanche il suo conduttore, eppure così è e di conseguenza la vita del talk continua a prolungarsi in palinsesto. Mario Giordano torna sulle elezioni in Emilia-Romagna, sul Caso Gregoretti e sulla manifestazione delle Sardine a Bologna. Per trattare questi tre fatti di cronaca legati all’attualità si appoggerà alle opinioni a Vittorio Feltri, direttore di Libero, quotidiano da lui fondato. La successiva inchiesta in programma verterà sullo scandalo di Bibbiano. Il conduttore tornerà a parlare degli affidi dei bambini e riporterà l’intervista fatta a Federica Anghinolfi. Sulla donna pensano accuse davvero pesanti che sono da lei respinte in toto. Secondo la procura di Reggio Emilia Federica Anghinolfi e Francesco Monopoli, entrambe assistenti sociali, avrebbero sottratto una bambina ai suoi genitori naturali per affidarla a una coppia omosessuale formata da Daniela Bedogni e Fadia Bassmaj), anch’essa indagata:

“senza alcuna motivazione, isolando la piccola e impedendo altresì lo scambio di corrispondenza e regali“, rivela una dichiarazione riguardo le indagini in corso.

L’indagata potrà dare la sua in trasmissione.

Altri temi trattati:

ossia la serpeggiante contrapposizione tra Papa Francesco e il Papa Emerito Benedetto XVI; L’inchiesta sugli sprechi dell’Inps

in studio Mario Giordano e la redazione del talk cercheranno di rispondere al perché l’ente previdenziale, nonostante possieda tantissimi immobili vuoti, continui ad affittarne di nuovi; Il ricordo di Bettino Craxi per onorarlo a 20 dalla sua morte.

Fuori dal Coro, ospiti di oggi:

Vittorio Feltri

Federica Anghinolfi

(intervistata)

(intervistata) Vittorio Sgarbi

Rita Dalla Chiesa

Gianni Barbacetto

Natasha Farinelli

