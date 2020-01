Stasera in tv film – Il Fidanzato di Mia Sorella: trama, cast e trailer del film

Il Fidanzato di Mia Sorella, film del 2014 diretto da Tom Vaughan, andrà in onda oggi, 21 gennaio: trama del film, attori del cast e trailer ufficiale

La commedia sentimentale Il Fidanzato di Mia Sorella vede coinvolti in un triangolo amoroso gli attori Pierce Brosnan, Jessica Alba e Salma Hayek.

La pellicola sarà in onda oggi su Rai 2 a partire dalle ore 21.20 in prima serata.

Scopriamo insieme la sinossi del film e gli attori che fanno parte del cast stellato.

Leggi anche –> Stasera in tv, New Amsterdam: trama e anticipazioni del 21 gennaio

Il Fidanzato di Mia Sorella (film), trama

Richard Haig (Pierce Brosnan) insegna poesia romantica in un’università d’Inghilterra, sua patria natia. Avvenente e aiutato anche dalla sua professione, che lo rende irresistibile per molte delle sue giovani studentesse, svolge la sua tranquilla vita da scapolo d’oro fra libri e mutandine (tante).

Un giorno viene abbordato dalla splendida Kate (interpretata da Jessica Alba), sua studentessa di 25 anni, di origine americana e di molti anni più giovane di lui.

La ragazza sembra molto innamorata del professore, ma questo appare legato a lei più da attrazione fisica che da un reale sentimento. Tutto cambia nel momento in cui Kate gli comunica di essere incinta. La rivelazione, dapprima traumatica, risveglia un senso di incompletezza in Richard e il suo desiderio latente di diventare padre. Il professore lascerà il lavoro e si trasferirà con la bella americana a Malibù, ammaliato dall’idea di aver realizzare il suo sogno di avere una famigliola felice.

Le cose non andranno però come previsto.

Il lavoro per Richard stenterà a decollare lontano dal prestigio acquisito nel Regno Unito e il suo rapporto con Kate ne risentirà molto presto.

La ragazza gli rivelerà infatti di essersi innamorata di un suo coetaneo.

Da quel momento in poi le gag si susseguiranno a discapito del povero Richard.

Fra le tante sorprese negative per il protagonista, ci sarà però anche l’incontro con Olivia (Salma Hayek), sorella di Kate.

Sin dal loro primo contatto qualcosa di lei stupirà il professore e la forza d’animo di Olivia lo metterà finalmente faccia a faccia con il suo vero Io.

Olivia a Richard: “Come puoi insegnare il romanticismo quando non sai provare un sentimento vero?”

Il Fidanzato di Mia Sorella, attori cast:

Pierce Brosnan (Richard Haig)

Jessica Alba (Kate)

Salma Hayek (Olivia)

Malcolm McDowell (Gordon)

Ben McKenzie (Brian)

Merrin Dungey (Angela)

Marlee Matlin (Cindy)

Ivan Sergei (Tim)

Lombardo Boyar (Ernesto)

Fred Melamed (Victor Piggott)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI