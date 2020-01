Sanremo, assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande

Sanremo, è stato assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande. Lavorava come controllore al mercato ortofrutticolo della città.

E’ stato assolto quest’oggi il vigile di Sanremo sorpreso a timbrare il cartellino di lavoro in mutande: il gup Paolo Luppi ha decretato che il “fatto non sussiste”, per il vigile in questione e per altri nove imputati per motivi simili. Nella stessa udienza sedici persone sono state rinviate a giudizio, mentre altrettante sono uscite dal processo con un patteggiamento. Il blitz era scattato il 22 ottobre 2015: vennero eseguite misure cautelari, e il comune di Sanremo licenziò in tronco trentadue degli indagati.

Assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande, ecco perché