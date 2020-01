Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: “Accuse pesantissime”

Salvo Veneziano rimprovera ad Alfonso Signorini qualche incoerenza nel suo modo di condurrei il Grande Fratello Vip. E a quanto pare non è l’unico.

Per Salvo Veneziano la misura è colma. L’ex gieffino esce allo scoperto e punta il dito contro Alfonso Signorini. Lo fa dopo aver chiesto perdono, fatto pubblica ammenda e (nella serata in cui è intervenuto in diretta dopo l’eliminazione) ringraziato il conduttore del Grande Fratello Vip per avergli concesso l’opportunità di spiegarsi. Ma qualcosa gli è andato comunque di traverso.

Il motivo? A mandare su tutte le furie Salvo è l’atteggiamento del giornalista nei confronti di alcuni inquilini della Casa che, a detta del siciliano, sono stati trattati in modo diverso rispetto a lui. Insomma, Signorini è tacciato di incoerenza nel suo modo di condurre il reality. E sul web sono in molti a pensarla come lui. Basta fare un rapido giro sui social per rendersene conto.

Lo sfogo di Salvo Veneziano

Sui suoi profili social Salvo Veneziano ha appena pubblicato alcuni estratti del prime time del GF Vip 4 andato in onda ieri su Canale 5, accompagnati al seguente commento: “Ascoltate come Alfonso spiega bene la parola IPERBOLE sulle tante affermazioni dei concorrenti… (Assassino. Cesso a Valeria Marini. Posso alzare le mani ecc ecc ecc). Ma quando Pupo dice: ‘Pure Salvo ha detto delle frasi con IPERBOLE’, li è stato stoppato”.

Il siciliano fresco di squalifica rincara la dose: “E di nuovo sulla mia persona e stata attribuita la parola violenza sulle donne… Complimenti! Voi cosa ne pensate?”. Quindi la bordata finale: “Ps Anche Alfonso nel lanciare le nomination ha usato il termine ‘Scannare’… Quindi forse è un termine comune? Goliardico?”. Il dibattito è aperto.

