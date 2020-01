La Pupa e Il Secchione, quanto guadagnano i concorrenti? Ecco la verità

La Pupa e Il Secchione è uno dei programmi di punta dell’attuale palinsesto Mediaset. Non a caso assicura ai suoi partecipanti ingenti guadagni…

La Pupa e Il Secchione, il popolare programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini, è non solo un ottimo trampolino di lancio per chi è in cerca di notorietà nel mondo dello spettacolo, ma anche una generosa fonte di profitti. Oltre a mettersi in gioco in un originalissimo ed esilarante esperimento sociale, infatti, tutti i concorrenti possono assicurarsi lauti guadagni.

Come? Anche e soprattutto sfruttando le opportunità offerte dai social una volta conclusa la partecipazione al programma Mediaset, attraverso le sponsorizzazioni, le ospitate in tv e nei locali, la partecipazione a serata a tema e i contratti pubblicitari. Insomma, con i “guadagni indiretti” che nella maggior parte dei casi superano i cachet ricevuti nel corso della trasmissione.

Il cachet dei protagonisti de La Pupa e il Secchione

Diciamo subito che le condizioni dei contratti dei partecipanti al reality show de La Pupa e Il Secchione non sono note. E’ probabile tuttavia che i cachet del programma non si avvicinino alle cifre di quelli di altri format più seguiti come Temptation Island Vip o del Grande Fratello Vip, che assicurano a Mediaset autentici boom di ascolti.

Stando ad alcune attendibili indiscrezioni, i concorrenti de La Pupa e Il Secchione 2020 riceverebbero un compenso settimanale di meno di 2.000 euro. Ragion per cui, chiaramente, più riescono a rimanere in gioco e più guadagnano. Ma a questi introiti ava aggiunto il bonus delle 4 settimane all inclusive offerte dal programma alle coppie nella splendida villa in cui è ambientato lo show. E la coppia vincitrice del programma si porta a casa un montepremi finale di 20.000 euro in gettoni d’oro. Scusate se è poco…

