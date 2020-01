Natasha Farinelli: chi è la giornalista, carriera e curiosità

Chi è Natasha Farinelli, la giovane giornalista Mediaset: carriera e curiosità, gli esordi e le collaborazioni, quanti anni ha.

Classe 1985, nata a Fabriano sotto il segno dell’Acquario, Natasha Farinelli è una giovane giornalista italiana, che ha avuto la possibilità di collaborare con importanti trasmissioni.

Iscritta all’albo dell’ordine dei giornalisti Lazio nella categoria Professionista dal 18 giugno 2012, tre anni prima si era laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma.

Carriera e curiosità sulla giornalista Natasha Farinelli

Muove i suoi primi passi nel 2008 come Addetto ufficio stampa in una manifestazione sportiva. Successivamente, lavora come redattrice per un noto quotidiano a tiratura nazionale. Giornalista e conduttrice per Retesole, un’emittente televisiva locale del Lazio, dell’Umbria e della Toscana, si inizia a far conoscere a livello nazionale come inviata della trasmissione Pomeriggio 5 e poi di Domenica Live.

Successivamente, si occupa di diversi servizi ed è inviata di trasmissioni di approfondimento politico su Rete 4. Tra gli altri, prende parte a Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano. Sposata e mamma di famiglia, resta comunque molto riservata sulla sua vita privata.