Napoli Lazio Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Napoli e Lazio: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi martedì 21 gennaio 2020, alle ore 20.45, il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Napoli e Lazio. I padroni di casa vengono da una brutta sconfitta con la Fiorentina in casa.

Se il Napoli è in crisi di risultati, la Lazio è lanciatissima, con undici vittorie consecutive in campionato, l’ultima delle quali per 5 a 1 in casa con la Sampdoria.

Napoli Lazio: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio San Paolo di Napoli è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le 2 squadre si sono affrontate appena dieci giorni fa in campionato, con vittoria di misura della Lazio per una rete a zero, gol realizzato da Immobile sfruttando un’incertezza di Ospina. L’ultima vittoria laziale in casa del Napoli risale invece alla stagione 2014-2015, quando gli ospiti si imposero per quattro a due. Invece, l’ultima volta che le 2 squadre si sono affrontate in Coppa Italia, sempre nella stagione 2014-2015, si qualificò la Lazio: 1-1 il risultato all’Olimpico, poi la vittoria per 1-0 al San Paolo.

Napoli Lazio, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Niente Coppa Italia per Allan nel Napoli, mentre esordiscono dal primo minuto Demme e Lobotka, tra gli ospiti pesa l’assenza di Luis Alberto, mentre parte ancora dalla panchina Correa. Queste le possibili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All. Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.