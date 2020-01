La vita privata di Marina La Rosa: chi è Guido Bellitti, marito dell’ex gieffina dal 2010, cosa fa nella vita e come si sono conosciuti.

L’ex concorrente del Grande Fratello, Marina La Rosa, è sposata da ormai dieci anni con l’avvocato Guido Bellitti.

I due si sono conosciuti nel lontano 2005 e dopo cinque anni di fidanzamento si sono uniti in matrimonio; il matrimonio è stato celebrato presso la piccola chiesa della Madonna Assunta di Casamostra, in provincia di Caserta. Erano presenti diversi esponenti del mondo dello spettacolo. Tra loro c’erano l’attore Massimo Lopez e l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio.

Chi è Guido Bellitti, il marito di Marina La Rosa

Guido Bellitti è un avvocato e diverse volte è apparso negli scatti che Marina La Rosa pubblica sul suo profilo ufficiale. In ogni caso, la loro relazione resta molto riservata. La coppia ha avuto due bambini, Andrea Renato (nato nel 2009) e Gabriele (nato nel 2011). In un’intervista a ‘Verissimo’, lei ha rivelato: “Guido, mio marito, non sapeva chi fossi. Viveva a Bruxelles senza televisione quando ci siamo conosciuti, quindi partivo da zero”.

Nell’intervista, spazio anche alla descrizione dell’uomo, definito molto simpatico, perché – sottolineava Marina La Rosa – “se non c’è l’ironia io mi annoio moltissimo”. L’ex gieffina è tornata in televisione lo scorso anno, ma aveva lasciato il mondo dello spettacolo per amore dei figli: “Ho scelto di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarmi interamente a loro. Ci sono momento pesanti e difficili ma è una avventura bellissima”.