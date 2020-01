Marianna Aprile, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

Tra i principali protagonisti del giornalismo italiano contemporaneo figura sicuramente Marianna Aprile. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Marianna Aprile è la firma di punta del settimanale Oggi e una brillante osservatrice a 360° dell’Italia dei giorni nostri (e non solo). Compare spesso in veste di analista politica al programma Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7, facendosi sempre apprezzare per la sua competenza, il suo acume e la sua pacatezza. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Marianna Aprile

Marianna Aprile è nata a Bari 43 anni fa, ma ha vissuto pochi anni nella città pugliese. Si è laureata in Antropologia Culturale all’Università La Sapienza di Roma e ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo nella Capitale. Poi, a 30 anni, si è trasferita a Milano, dove tuttora vive e lavora al settimanale Oggi. Nel frattempo ha scritto ovunque e di qualsiasi cosa (economia, gossip, cultura, spettacoli, politica, nautica di lusso), spinta dalla voglia di raccontare e da una curiosità onnivora.

Come lei stessa ha spiegato, Marianna Aprile deve molto all’imprinting professionale ricevuto, appena 23enne, alla Vespina, il service editoriale di Giorgio Dell’Arti dove ha imparato il mestiere. E’ stata anche redattrice di Novella 2000 e Yacht Capital. Ed è un’assidua protagonista e frequentatrice dei talk show televisivi, in veste di osservatrice dei fatti di politica e costume. Nel 2014 è stata autrice e co-conduttrice del talk politico Millennium, su Rai3, e come accennato è tra i più frequenti ospiti di Otto e mezzo su La7.

Nel corso della sua carriera Marianna Aprile ha firmato importanti esclusive: la prima intervista e le prime foto a Ruby, l’esclusiva mondiale della moglie di Francesco Schettino all’indomani del naufragio della Concordia, il virale Fagiolino Gate nato dall’intervista esclusiva a Francesca Pascale. Nel 2019 ha pubblica per Piemme Il grande inganno. Per il resto, passa buona parte della sua vita sui treni, quasi sempre tra Milano e Roma, sempre sognando il mare, e della sua vita privata (almeno per ora) non si sa nient’altro….

