Luigi Favoloso ‘trovato’ in Svizzera: la verità sull’ex di Nina Moric

La fuga di Luigi Favoloso del Grande Fratello, il giovane ‘trovato’ in Svizzera dal settimanale ‘Chi’: la verità sull’ex di Nina Moric.

C’è una novità sul caso della sparizione dell’ex di Nina Moric, Luigi Favoloso. Del giovane uomo si sarebbero perse le tracce il 29 dicembre e sembra ormai evidente si sia trattato di un allontanamento volontario.

La settimana scorsa, la madre dell’ex gieffino ha spiegato che il giovane potrebbe presto tornare a casa. Intanto, Barbara D’Urso ha raccontato di aver sentito lo ‘scomparso’, che sarebbe in fuga all’estero.

Dove è finito Luigi Favoloso? L’ex gieffino rintracciato in Svizzera

Le parole della conduttrice di Pomeriggio 5 confermano dunque quanto veniva già da tempo sospettato: il giovane si sarebbe allontanato volontariamente. “Luigi Mario Favoloso ha detto che tornerà a farsi vivo per spiegare cosa è successo. Stando alle sue parole dietro c’è una motivazione molto grave”, ha affermato Barbara D’Urso nei giorni scorsi.

Ora, sempre nel corso di Pomeriggio 5, emerge un altro particolare: sembra infatti che il settimanale ‘Chi’ in edicola domani abbia scovato l’ex di Nina Moric in Svizzera. Nel numero della rivista che uscirà nelle prossime ore ci sono le foto che attestano “l’avvistamento”. Lo ‘scomparso’ dovrebbe conoscere bene il Paese elvetico, essendo stato qui residente per diversi anni.