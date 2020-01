Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 21 gennaio 2020

Segui le estrazioni della sestina del Superenalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi martedì 21 gennaio 2020 in tempo reale.

Primo appuntamento della settimana con le estrazioni live con Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del gioco Sisal vale oggi ben 63,8 milioni di euro, tra i Jackpot più alti al mondo e in Europa. Nel mese di settembre, nell’estrazione di martedì 17 per l’ultima volta è stato realizzato un 6. Il Jackpot manca quindi da oltre quattro mesi. Dalle 20 in poi le estrazioni live. Seguiremo poi anche il nuovo gioco legato al Lotto, il Simbolotto.

Leggi anche –> Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: Come giocare e quando giocare

Leggi anche –> Estrazioni del Lotto e Superenalotto come e quando si gioca, come funziona, quanto si vince

Guardate con noi l’ultima estrazione–>

Nell’ultima estrazione, quella del 18 gennaio, realizzati al SuperEnalotto due 5 che vincono oltre 110mila euro a testa e sono stati a Milano e a Pontinia, provincia di Latina. Fortunatissimo il 10 e Lotto che premia Reggio Calabria con un 8 da mezzo milione di euro. Al Lotto tradizionale infine vinti 64.875 euro a San Ferdinando di Puglia.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì gennaio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly

SuperStar

Estrazioni del Lotto di oggi 21 gennaio 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 21 gennaio 2020

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 21 gennaio 2020

Ruota di Bari

In aggiornamento

Quote Ultimo Concorso SuperEnalotto 18 gennaio

Vincite Immediate SuperEnalotto

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 16.699 417.475,00 €

SuperEnalotto

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 2 Punti 5 114.431,31 € 497 Punti 4 468,58 € 20.260 Punti 3 34,62 € 346.642 Punti 2 6,28 €

SuperStar