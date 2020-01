Inter, come sta Marcelo Brozovic: i tempi di recupero

Come sta Marcelo Brozovic: i tempi di recupero preoccupano l’Inter e i suoi tifosi, sottoposto a risonanza magnetica, cosa è emerso.

L’Inter è in apprensione per le condizioni fisiche di Marcelo Brozovic. In una nota, la società nerazzurra ha spiegato che il centrocampista croato è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica.

Dai test è emerso che avrebbe una distorsione alla caviglia sinistra, per cui i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Ma quali sono i tempi di recupero in questi casi?

I tempi di recupero per Marcelo Brozovic preoccupano l’Inter

Di base, i tempi di recupero per una distorsione alla caviglia vanno dalle 2 alle 6 settimane. Si guarisce quasi sempre deambulando con due stampelle ed eseguendo della idrokinesiterapia. Raramente, la distorsione può essere associata una lesione legamentosa importante: in questi casi, si fa necessaria l’operazione. In caso di distorsioni alla caviglia dovute ad un deficit della propriocettività, l’entità è lieve e i tempi di recupero rapidi. Potrebbe essere questo il caso di Marcelo Brozovic.

In ogni caso, si quantificano in oltre 5mila al giorno le distorsioni in Italia. Si tratta di un evento molto comune e che solitamente si risolve in breve tempo. La pallavolo è lo sport in cui si può essere più soggetti a distorsioni, seguito da basket e calcio. Nell’atletica, i maggiori rischi sono per le corse di resistenza. Anche dopo che il trauma è stato curato, si può avere dolore. In ogni caso, i tempi di recupero per uno sportivo professionista sono più brevi, perché il tempo riservato alla riabilitazione è molto maggiore.