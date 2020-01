Giulio Raselli attaccato: “Uno sbruffone dall’inizio alla fine”

Finalmente è arrivata la scelta di Giulia da parte del tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli. Sui social l’attacco dell’ex corteggiatore

Nella giornata di ieri è arrivata la scelta di Giulio Raselli ad Uomini e Donne. Dopo tanti mesi il tronista del programma di Canale 5 ha scelto Giulia, che ha subito detto sì. I due si sono baciati finalmente sotto il tappeto di petali rossi, ma la scelta ha fatto storcere il naso a diversi ragazzi. Dall’ex tronista Alessandro Zarino all’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche Alessandro Basciano, che ha pubblicato diverse storie molto polemiche su Instagram nei confronti dello stesso Raselli. La stessa ex di Pago, Serena Enardu, ha speso parole positive per la scelta : “Ho visto la scelta di Giulio, non ho seguito tutto il percorso però un pochino e a tratti su Instagram ho seguito un po’ di cose… Ero convinta, ero certa che avrebbe scelto Giovanna. Io devo dire che, ero sicura per Giovanna, anche perché mi rivedo nel suo temperamento “fumantino”, però forse questo temperamento “fumantino” non porta da nessuna parte… Comunque bella scelta, mi sono proprio emozionata”.

Giulio Raselli, Basciano non ci sta

Giulia D’Urso è la nuova dolce metà di Giulio Raselli. I due inizieranno così la loro storia d’amore lontano dalle telecamere cercando di conoscersi ancora più a fondo. Ma la scelta ha portato a diverse polemiche come quelle di Alessandro Basciano, l’ex corteggiatrice della tronista Giulia Quattrociocche. Sono arrivate parole di conforto per Giovanna Abate, che non è stata scelta da Giulio. Sulla storia del suo profilo ufficiale si può leggere: “Meriti tanto, meriti di più” con il tag alla stessa Giovanna. Poi ha aggiunto: “E’ stato sbruffone dall’inizio alla fine” rivolgendosi allo stesso tronista che ha virato su Giulia.