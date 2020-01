Gianni Barbacetto chi è: età, carriera e vita privata del giornalista italiano

Conosciamo meglio la storia di Gianni Barbacetto: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del giornalista italiano

Gianni Barbacetto nasce a Milano il 21 marzo 1952 da genitori friulani provenienti dalla Carnia. Si laurea in Filosofia all’Università degli Studi di Milano cominciando a lavorare negli anni Settanta in radio (Radio Milano Libera, Radio Città, Radio Rai). Collabora con il quotidiano Bresciaoggi, a Linus e a tante altre testate. Successivamente contribuisce a fondare il mensile Società civile, che ha diretto per una decina d’anni. In tv ha anche condotto un programma televisivo di economia e finanza su Rete A. Lavora nelle redazioni dei settimanali Il Mondo, L’Europeo e Diario. È una delle principali firme de Il Fatto Quotidiano e collabora anche con il periodico MicroMega. Dirige Omicron (l’Osservatorio Milanese sulla Criminalità Organizzata al Nord). Poi collabora anche con la regista Francesca Comencini per il soggetto del film A casa nostra. Per la rete televisiva franco-tedesca arte ha realizzato, con Mosco Boucault, un documentario sul Lodo Mondadori. In tv coordina o la redazione del programma di Michele Santoro, AnnoZero collaborando con Carlo Lucarelli per la realizzazione di Blu notte – Misteri italiani.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 21 gennaio







Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gianni Barbacetto chi è: vita privata

Le sue lite in tv con Vittorio Sgarbi sono memorabili. Durante il tempo libero Barbacetto ama suonare la batteria.