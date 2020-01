Emily Ratajkowski, l’ultima foto lascia senza fiato: curve esplosive in bikini

Emily Ratajkowski, l’ultima foto pubblicata su Instagram lascia i followers senza fiato. La modella ricorda l’estate in bikini, splendente in tutta la sua bellezza.

Emily Ratajkowski è la bellissima e famosissima modella inglese che da qualche anno a questa parte fa sospirare tutto il popolo del web con la sua bellezza. Emily è nata il 7 giugno del 1991 a Westminster, un importante quartiere di Londra. Figlia unica di Kathleen Anne Balgley, insegnante di letteratura statunitense, e John David Ratajkowski, pittore e insegnante d’arte, all’età di soli cinque anni Emily si trasferisce con i genitori a San Diego, in California. Ha raggiunto la fama nel 2013, dopo la sexy apparizione nel video della canzone “Blurred Lines” di Robin Thicke ft. T.I. e Pharrell.

Emily Ratajkowski, le foto che fanno parlare tutti i followers

Adesso famosissima in tutto il mondo, Emily Ratajkowski ha fatto recentemente parlare di sé dopo aver posato per la copertina di agosto di “Harper’s Bazaar UK”: in foto Emily appare con le ascelle non depilate, un gesto apparentemente insignificante che ha come obbiettivo “esprimere la volontà della donna di essere ciò che vuole essere in tutti i modi possibile che conosce”. In seguito alla pubblicazione dello scatto i suoi seguaci si divisero: in molti non apprezzarono la foto, giudicando i peli della ragazza “disgustosi”; altri invece elogiarono il suo gesto e il suo coraggio. Oggi a lasciare tutti senza fiato è stata l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram: Emily ricorda l’estate pubblicando un suo scatto in costume da bagno sulla spiaggia, splendente in tutta la sua bellezza. Pubblicata solo otto ore fa, la foto ha già più di 970mila likes.

