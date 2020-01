Appena dimesso dal centro tumori di Aviano, 86enne muore in uno schianto accanto alla figlia. E’ successo questo pomeriggio sulla A28 tra Fontanafredda e Sacile Est.

Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio sulla A28 tra Fontanafredda e Sacile Est. L’incidente ha coinvolto due macchine e un mezzo pesante, la vittima è un uomo di 86 anni. Nicolino Bardolan è morto a bordo della sua auto, era appena stato dimesso dal reparto oncologico di Aviano e viaggiava accanto alla figlia. La loro auto si è cappottata più volte nel tratto di strada compreso tra le uscite di Fontanafredda e Sacile Est, in direzione di Conegliano. La vittima era un pensionato originario della Carnia ma residente a Casier, ha perso la vita a causa dello schianto. La figlia che viaggiava con lui, è in gravi condizioni. Bardolan era un pensionato originario di Forni Avoltri ma residente a Casier, ed era appena stato dimesso dal centro di riferimento oncologico di Aviano, a pochi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente. La figlia era appena andata a prenderlo, e stavano tornando a casa insieme. L’autostrada è stata immediatamente chiusa in direzione di Conegliano per agevolare i soccorsi. Sono state segnalate lunghe code anche sulla Pontebbana.

Potrebbe interessarti anche –> Sanremo, assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande

Dimesso dal centro tumori, muore accanto alla figlia

L’incidente mortale è stato causato da una carambola che ha scagliato l’auto di padre e figlia contro un camion: la stessa automobile si è poi cappottata più volte, prima di terminare nuovamente la corsa contro il mezzo pesante. Nicolino Bardolan, seduto sul sedile anteriore, è morto poco dopo l’arrivo dell’equipe medica. I vigili del fuoco di Pordenone hanno invece liberato la figlia, che era rimasta incastrata nell’abitacolo: la donna, 53enne, è stata trasportata in elicottero in ospedale a Treviso. Ha riportato numerosi traumi ed è in gravi condizioni, ma i medici assicurano che non si trova in pericolo di vita. La giovane che ha innescato la carambola ne è invece uscita illesa: è stata accompagnata all’ospedale di Pordenone in stato di choc.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!