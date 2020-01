Diletta Leotta, l’allenamento in palestra è caliente: i fan perdono la testa

Diletta Leotta scalda i già bollenti spiriti dei fan pubblicando la stories sull’allenamento mattutino in palestra con top minimale e leggins attillati.

Da qualche tempo a questa parte Diletta Leotta si era presa un po’ di pausa sui social. Probabilmente la splendida conduttrice siciliana è stata molto impegnata tra i servizi in diretta allo stadio, le trasmissioni su DAZN e quelle in Radio per dedicarsi alla sua fan base come ha fatto durante le festività natalizie. Durante la pausa invernale, infatti, la Diletta nazionale ha scaldato il cuore dei fan con stories e foto che hanno attirato l’attenzione su di sé.

Non che la Leotta lo faccia con quell’intento, ma la sua fama e la sua bellezza le permettono di diventare notizia anche quando la foto o il filmato sono semplici immagini di vita. Ecco dunque che la corsa al lungomare, quella in spiaggia, o la foto con il vestito da campagnola, diventano spunto per creare un articolo in cui elogiare l’evidente bellezza che madre natura le ha donato.

Diletta Leotta, l’allenamento in palestra è da capogiro

Questa mattina Diletta Leotta ha voluto condividere con i fan l’allenamento mattutino. Nel breve video concesso dal formato Stories di Instagram, vediamo la conduttrice con indosso un top sportivo che sostiene il suo florido seno ed un paio di leggins mimetici che aderiscono come una seconda pelle alle sue gambe. La conduttrice comincia con delle trazioni, quindi fa vedere qualche piegamento con in mano un peso, sostenuto prima con la mano destra e poi con la sinistra. Si evince da questa sessione come la tonicità del suo fisico viene mantenuta attraverso un duro lavoro ed i fan, che l’ammirano in qualsiasi versione, non possono che apprezzare la sua dedizione.