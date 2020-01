Coppia morta | lei e lui scomparsi lo stesso giorno dopo 65 anni

Una coppia morta nello stesso giorno, succede a Jack e Harriet, che dopo 65 anni di amore intenso e di matrimonio lasciano questo mondo a poche ore di distanza l’una dall’altro.

Una coppia morta dopo 65 anni di matrimonio, nello stesso giorno. È la storia di Jack e Harriet Morrison, che si conobbero durante una festa di Halloween nel 1955. Da allora non si sono mai più lasciati, vivendo ogni giorno della loro vita insieme.

LEGGI ANCHE –> Nozze di quercia | coppia festeggia 80 anni di matrimonio | FOTO

Il loro amore ha avuto una durata temporale identica per entrambi, visto che tutti e due sono scomparsi lo scorso 11 gennaio. Lui aveva 86 anni e lei 83 e vivevano in una casa di riposo dove si erano trasferiti nel 2019. La loro vicenda sta commuovendo tutti ed è diventata virale sul web. Jack e Harriet vivevano a St. Louis, nello stato americano del Missouri. È stata una loro nipote, Sue Wagener, tra l’altro anche adottata dai due, ad aver parlato sui social network di questa tenera storia. La coppia muore dopo anni di intenso innamoramento, durato fino all’ultimo secondo.

LEGGI ANCHE –> Sposi impietriti davanti alle foto del matrimonio: “Sono diaboliche”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coppia morta, una vita insieme dal 1955: “Si conobbero per caso”

“Si conobbero nel corso di un aperitivo il giorno di Halloween del 1955. Per caso. Soltanto sei mesi dopo si sposarono”. La donna, cresciuta assieme ai due figli della coppia, fa sapere che Jack e Hariet “amavano molto viaggiare. Avevano visitato tantissimo L’Europa e l’Australia e facevano tanto volontariato”. Entrambi hanno sempre goduto di ottima salute, ma l’anno scorso Harriet subì un incidente, fratturandosi anca e bacino mentre passeggiava con il cane. Da qui la scelta di condurla in una struttura di cura per anziani. Lì Harriet poteva godere di assistenza 24 ore su 24. Per quanto riguarda Jack, lui soffriva la lontananza della moglie. E comunque anche lui ha subito un incidente, con delle lesioni importanti al collo.

LEGGI ANCHE –> Divorzio lampo | coppia si separa già nel giorno delle nozze

“Ora so che saranno felici per sempre”

E purtroppo per Harrier è sopraggiunto anche un principio di Alzheimer, che le impediva a volte di riconoscere suo marito. Nel corso delle festività natalizie del 2019 la situazione è peggiorata. “Zia Harriet non ha più bevuto né mangiato, e lo stesso ha fatto anche zio Jack quando lo ha saputo. Una infermiera mi ha chiamato per dirmi che zia stava morendo. Andata via lei, anche lui lo ha seguito qualche ora dopo. Sono triste, ma al tempo stesso sicura che ora stanno bene, insieme per sempre e felici per l’eternità”, ha concluso la loro nipote.