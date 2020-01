Tatiana Kotova, chi è la miss che balla con Eros Ramazzotti

Ecco chi è Tatiana Kotova, ex vincitrice di miss Russia che balla con Eros Ramazzotti alle Maldive.

Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrini, avvenuta lo scroso Luglio, Eros Ramazzotti potrebbe essere finalmente pronto a voltare pagina e a dedicarsi ad una nuova storia d’amore. La rottura con la Pellegrini ha rattristato moltissimo i fans della coppia, ma i rapporti tra il cantante romano e la seconda ex moglie sono rimasti ottimi: anche se separati, continuano a prendersi cura dei figli Raffaella, Maria e Gabrio. Inoltre Eros ha difeso la donna dagli attacchi degli haters quando è diventata di dominio pubblico la sua storia d’amore con Charley Vezza.

Potrebbe interessarti anche –> Eros Ramazzotti malato: la foto su Instagram lascia i fan senza parole

Tatiana Kotova, feeling speciale con Eros Ramazzotti

Eros invece è rimasto single, anche se i gossip su di lui non sono mancati. Ultimo tra tutti quello del flirt con la Miss Italia Carolina Stramare, che è però stato smentito più volte da entrambi. Nonostante questo i siti di gossip hanno continuato a parlarne a lungo. Pare, però, che Eros Ramazzotti abbia un debole per le miss, e lo dimostra l’incredibile feeling con Tatiana Kotova, ex Miss Russia. I due si sono conosciuti alle Maldive, dove il cantante era in vacanza con i figli. Tatiana è una cantante russa molto apprezzata in patria, vincitrice di Miss Russia nel 2006. I due hanno ballato insieme in una sala dell’Heritance Resort, dove entrambi erano ospiti, senza nascondere il loro feeling speciale. La stessa Tatiana ha poi postato il video del ballo sul suo profilo Instagram: lei è spettacolare mentre volteggia con un lungo abito arancione, ed Eros la guarda estasiato.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!