Marito Barbara Alberti, chi è Amedeo Pagani: età, vita privata, carriera dell’uomo che tanti anni è al della concorrente del Grande Fratello Vip.

Amedeo Pagani è un noto produttore cinematografico e sceneggiatore italiano, oltre che il marito di Barbara Alberti, con la quale forma una coppia molto affiatata, anche se decisamente restia a mettere sulla piazza la vita privata. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Amedeo Pagani

Amedeo Pagani è nato ad Addis Abeba, in Etiopia, il 30 novembre 1940. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha intrapreso la carriera giornalistica ed è diventato socio della Marsilio Editori. Per 15 anni ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione ed è stato Presidente della Marsilio Periodici.

Amedeo Pagani ha iniziato la sua carriera cinematografica come scrittore e sceneggiatore agli inizi degli anni ’60, collaborando anche ai dialoghi di numerosi film, tra cui Portiere di notte di Cavani, La cagna di Ferreri (dialoghi), Il maestro e margherita di Petrovic, Ernesto di Saba di Samperi, e diventando produttore verso la fine degli anni ’80. Membro di prestigiose commissioni e giurie culturali e cinematografiche, è stato tra l’altro Presidente della Commissione Premi Qualità per il Cinema, Presidente di Producers on the Move, membro della giuria del Premio Solinas e membro fondatore della European Film Academy.

Amedeo Pagani ha anche fondato la società di distribuzione Beam (poi divenuta) Bim. Sono circa 40 i film prodotti o distribuiti da Amedeo Pagani con la Classic dal 1988 a oggi e che hanno ottenuto decine di prestigiosi premi nei festival cinematografici di ogni parte del Mondo. Tra questi ricordiamo Fine pena mai di D. Barletti e L. Conte, 2046 e In the mood for love di Wong Kar-wai, La sorgente del fiume, L’eternità e un giorno e Lo sguardo di Ulisse di Théo Angelopoulos, Sin noticias de dios di Augustìn Dìaz Yanes, El abrazo partido di Daniel Burman, Garage Olimpo e Figli/Hijos di Marco Bechis. Ha anche ottenuto nel 2000 il David di Donatello come Miglior Produttore per Garage Olimpo.

Amedeo Pagani ha sposato la giornalista e scrittrice Barbara Alberti, la quale ha collaborato alla stesura di molte delle storie da lui scritte per il cinema. I due hanno un rapporto molto serio e sincero, anche se hanno sempre preferito tenerlo riservato e lontano dai riflettori mediatici. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Malcolm (a sua volta giornalista e scrittore) e Gloria Samuela Pagani.

