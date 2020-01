Amanda Knox | post polemico | “Indosso i miei panni da detenuta” FOTO

Sui suoi profili social, Amanda Knox si lascia andare ad una provocazione rispolverando gli abiti di quando risultava detenuta.

Un controverso scatto che riguarda Amanda Knox sta facendo molto discutere. La 32enne di Seattle, il cui nome è rimasto indissolubilmente legato all’efferato delitto di Meredith Kercher il 31 otttobre 2007, ha postato una foto che la vede come unica ed assoluta protagonista. Il tutto sui propri canali social personali.

L’ex studentessa ha realizzato un selfie posando nelle vesti di una carcerata. Nello specifico gli abiti che indossa sarebbero gli stessi del periodo in cui risultava detenuta. Queste le parole rilasciate dalla stessa Amanda Knox come commento. “Mancano 40 giorni al matrimonio e 267 cose da fare in elenco. Mi sono chiusa nella sala hobby e sto indossando la mia vecchia uniforme da prigione. Questi sono gli stessi pantaloni e lo stesso maglione che indossavo quando mi trovavo nella casa circondariale di Capanne, a Perugia”. Un atteggiamento che ha raccolto pareri discordanti. C’è chi la elogia per un presunto coraggio mostrato. Chi per il percorso compiuto. Un suo ammiratore le scrive: “Hai fatto un lungo cammino da quell’uniforme, sono così felice che tu abbia ripreso la tua vita”.

Amanda Knox, la statunitense divide sempre la platea

Ed un’altra fan le si rivolge così. “Sono contenta che indossi questi vestiti ora liberamente e con gioia. Possano arrivarti amore e benedizioni”. Ma non mancano anche diversi altri utenti che criticano la Knox per un certo manifesto cattivo gusto mostrato. Ad inizio marzo la donna convolerà a giuste nozze con il suo ormai fidanzato di lungo corso, Christopher Robinson. Un evento che pure non ha mancato di dare adito a polemiche, critiche e pettegolezzi. In tutto ciò Amanda è anche stata di nuovo in Italia nello scorso mese di giugno. E naturalmente la sua presenza non è passata inosservata. Negli Stati Uniti lei è riuscita a costruirsi una immagine di vittima innocente della giustizia. Ma nonostante l’assoluzione in via definitiva, alcuni non la ritengono tale. Con lei alla fine venne assolto anche Raffaele Sollecito. Per l’uccisione di Meredith Kercher è invece finito in carcere l’ivoriano Rudy Guede.

