al-Salbi chi è il nuovo capo dell’Isis: è lui il successore di Al-Baghdadi

Conosciamo meglio la storia di al-Salbi il nuovo capo dell’Isis: ecco tutte le curiosità sulla sua vita privata e non solo

Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawli al Salbi è stato uno tra i fondatori dell’Isis. Dopo la morte di Abu al Baghdadi è stato scelto come nuovo capo dell’Isis. In passato ha guidato la persecuzione della minoranza yazida in Iraq. Come svelato dal tabloid The Guardian i servizi segreti occidentali lo avrebbero individuato come nuovo leader. Originario di Tal Afar, in Iraq, proviene da una famiglia di turkmeni: ci sarebbe già una taglia da 5 milioni di dollari voluta dagli Stati Uniti. Grande affluenza nel gruppo islamico, mostra tanta fiducia nei combattenti Isis. Possiede anche laurea in legge islamica, conseguita all’Università di Mosul.

al-Salbi chi è il nuovo capo dell’Isis: le curiosità

Inoltre, è uno dei pochi non arabi che andrà ad occupare un ruolo da leader nello Stato Islamico. Nel 2004, dopo la cattura delle forze americane con la successiva prigonia nel carcere di Camp Bucca, incontra proprio al Baghdadi. Al Salbi sarebbe stato scelto come successore del vecchio leader soltanto dopo poche ore della morte di al Baghdadi. L’obiettivo principale del nuovo Califfo sarà quello di mettere insieme tutti gli uomini che si sono rifugiati nei villaggi sunniti, dopo la sconfitta di Baghuz.