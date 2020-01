Voragine Colosseo: a Roma si apre un buco in strada, a due passi dal celebre monumento simbolo della Capitale. Tante le persone sgomberate.

Voragine al Colosseo questa mattina, lunedì 20 gennaio. Una zona antistante l’ultramillenario monumento simbolo di Roma finisce con l’essere interessato da un evento sconvolgente.

I vigili del fuoco della Capitale hanno dovuto provvedere alla evacuazione forzata di circa 60 persone all’interno di uno stabile che consta di 24 appartamenti. Il tutto è accaduto proprio nel cuore della città, in via Marco Aurelio, tra via Claudia e via Ostilia. La notizia circola veloce sul web, con anche frequenti aggiornamenti da parte dei residenti via social network. In base a quanto si apprende, avrebbe avuto luogo un cedimento strutturale che ha interessato l’edificio che sorge al civico 20. Il tutto risale alle ore 08:00 del 20 gennaio. Subito presenti i vigili del fuoco che hanno messo l’intera area in sicurezza, chiudendola al passaggio dei civili.

Voragine Colosseo, forze dell’ordine al lavoro per ristabilire la sicurezza

Sempre i vigili del fuoco hanno dovuto far chiudere i battenti a due negozi che sorgono nell’area attigua a quanto successo. I residenti sono stati fatti uscire in strada il più presto possibile. Ma con ordine e rispettando gli standard di sicurezza previsti per queste procedure. Poi sono cominciate le necessarie verifiche del caso per cercare di stabilire cosa può avere provocato al sorgere del grosso buco nel manto stradale. Le persone coinvolte sono all’opera invece per cercare di trovare delle sistemazioni alternative per tutto il tempo necessario allo svolgersi delle verifiche. Alcuni interventi sono stati intrapresi sulle condutture dell’acqua, con via Marco Aurelio del tutto interdetta al passaggio di persone, sia a piedi che su qualunque tipo di veicolo. Presenti anche tecnici di Acea, Italgas, Roma Capitale.

