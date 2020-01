Dramma Valeria Marini, l’aborto a 14 anni poi l’emorragia: racconto choc della showgirl che questa sera sarà protagonista al Grande Fratello Vip.

Valeria Marini non ha bisogno di presentazioni. La soubrette milita da oltre 20 anni nella televisione italiana e di recente è stata protagonista di diversi reality. Sebbene sullo schermo si mostri sempre sorridente e positiva, nella vita Valeria ha vissuto delle situazioni sentimentali e private che avrebbero potuto cambiare la sua esistenza ed il suo modo di rapportarsi con la vita e la professione.

A parlarne è stata la stessa showgirl nella sua autobiografia ‘Lezioni Intime‘, uscita ormai da un po’ di tempo. Chi non l’ha letta probabilmente non è a conoscenza del dramma della maternità che ne ha accompagnato la crescita e che ancora oggi la fa soffrire. La Marini, infatti, ha subito 3 aborti, il primo dei quali quando aveva solamente 14 anni.

Valeria Marini ed il dramma dei 3 aborti

A 14 anni Valeria aveva avuto una relazione con un uomo molto più grande di lei, un libraio di 30 anni. Rimasta incinta, la Marini ha deciso di non portare avanti la gravidanza. Nell’autobiografia spiega che si è trattato di una scelta complicata ma legata alla difficoltà di mandare avanti quella relazione: “Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza!”.

Gli altri due aborti si sono verificati nel periodo in cui la soubrette era fidanzata con Vittorio Cecchi Gori. Valeria era follemente innamorata del compagno e gli era rimasta accanto anche dopo le vicissitudini giudiziarie. In quel periodo difficile per Cecchi Gori e per la loro relazione, Valeria era rimasta incinta ma dopo una violenta lite ha subito un aborto spontaneo: “Da un mese non avevo il ciclo ed ero certa di essere finalmente incinta, ma una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare”.

Il terzo aborto si è verificato tempo dopo. In questo caso, però, è stato il compagno a chiederle di rinunciare alla gravidanza. Nonostante questi precedenti, Valeria non ha rinunciato all’idea di diventare mamma ed in questi ultimi anni ha provato ad adottare un bambino. Un tentativo andato a vuoto, visto che per questioni burocratiche non è riuscita a completare le pratiche per l’adozione.