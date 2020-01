Uomini e Donne | la scelta di Giulio Raselli tra Giovanna e Giulia

Giulio Raselli e la scelta a ‘Uomini e Donne’ tra Giovanna e Giulia. Chi sarà tra queste due a fare breccia nel cuore del tronista?

Chi sceglierà Giulio Raselli tra Giovanna Abate o Giulia D’Urso a ‘Uomini e Donne’? Gli opinionisti vip della storica trasmissione condotta da Maria De Filippi si dividono, come se fossero ad una partita di calcio. Gianni Sperti parteggia per la Abate, la Cipollari per la D’Urso, ed allo stesso modo pure la platea rappresentata dai telespettatori sembra dividersi perfettamente a metà tra le due contendenti.

Con però anche una terza opzione ben presente e che risulta essere spiccatamente contraria a Giulio Raselli. Qualunque sarà la sua scelta “finalmente se ne andrà”, si legge sui social network dedicati a ‘Uomini e Donne’. Invece non manca un bel messaggio di incoraggiamento da parte di Luigi Mastroianni, che gli affezionatissimi del programma ben ricorderanno. “In bocca al lupo, testone”, scrive quest’ultimo a Raselli.

Giulio Raselli, chi la spunterà a ‘Uomini e Donne’ tra Giovanna e Giulia?

Lui si è detto molto teso, con le peripezie che lo riguardano che vanno avanti dal mese di settembre. A WittyTv lui però ha fatto intuire di avere già intrapreso una decisione. “Il cuore mi dice quello, in qualsiasi momento del giorno. Non vedo l’ora di farlo sapere a tutti”. Va detto che, tanto con Giovanna quanto con Giulia, ci sono stati degli alti e bassi. Proprio Giulia ha dichiarato di nutrire dei sentimenti importanti per Raselli, qualunque sarà l’esito finale. Di lui ci ricordiamo per il percorso non positivo vissuto con Giulia Cavaglià l’anno scorso, oltre che per la partecipazione a ‘Temptation Island’ in qualità di tentatore. Sembra che la ragazza che riuscirà a prevalere tra Giulia e Giovanna sarà la prima. Infatti con lei ci sono stati episodi maggiori in numero ed anche in intensità, intese come vibrazioni positive.