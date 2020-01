Diventa virale il tradimento del marito ad una moglie. L’uomo viene scoperto allo stadio con una bella ragazza, la sua reazione una volta inquadrato svela tutto.

Il tradimento del marito è servito. Ed in diretta televisiva. Quanto accaduto ad un uomo ha davvero del tragicomico ed è diventato virale nel giro di appena qualche ora. Accade che un uomo va allo stadio con accanto a sé una ragazza davvero niente male. Si tratta della sua amante, in quanto lui risulta essere sposato.

LEGGI ANCHE –> Tradimento | doppia tresca ai danni di moglie ed amante | malmenato

Chiaramente la moglie non ne sa nulla della presenza in dolce compagnia del coniuge, in occasione della partita di campionato Barcelona-Delfin, per il massimo campionato di calcio dell’Ecuador. L’uomo, tifoso della squadra di casa, è intento a scambiarsi delle dolci effusioni con la donna. Peccato che una delle telecamere installate allo stadio per riprendere il match in diretta televisiva, li sorprenda. Una cosa che avviene sempre, in qualsiasi evento sportivo ed alla cui visione siamo abituati. Ma stavolta non c’è stata alcuna manifestazione di divertimento o di euforia per essere finiti in televisione. Appena lui si accorge di essere finito nell’inquadratura, si stacca con immediato imbarazzo dalla sua amante.

LEGGI ANCHE –> Poliziotta violenta detenute | regali in cambio del loro silenzio FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tradimento del marito, famosa giornalista diffonde il video su Twitter

Ed il tradimento del marito è servito in diretta televisiva. La frittata infatti è fatta. Troppo evidente quello che è accaduto, ed a nulla è servito l’atteggiamento di indifferenza da parte dell’uomo, che si è visto scoperto. L’episodio è stato anzi amplificato dal fatto che Evelyn Gonzalez, una nota giornalista ecuadoriana, ha contribuito a diffonderlo a sua volta. Nel postare la breve clip, la Gonzalez ha commentato: “Signori, siate fedeli”. C’è anche chi ha provato a difendere l’uomo, dicendo che magari quella ragazza poteva essere effettivamente la sua compagna. E che il fatto di farsi inquadrare nel corso di uno scambio di effusioni avrebbe potuto inibire la coppia. Ma in tutta sincerità le cose sembrano stare in tutt’altra maniera. E questo sembra davvero un tradimento venuto alla luce in maniera anche decisamente sfortunata per i due protagonisti coinvolti.

LEGGI ANCHE –> Tradimento | rissa a Forum | moglie picchia lui fedifrago