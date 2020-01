Stasera in tv, Quarta Repubblica: le anticipazioni del 20 gennaio

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 20 gennaio, con la puntata di Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro: le anticipazioni di oggi

Nuovo appuntamento da non perdere su Rete4 questa sera, lunedì 20 gennaio, con “Quarta Repubblica“, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro. Come sempre saranno trattati temi di attualità e analisi economiche. Nicola Porro intervisterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con la registrazione che avverrà alle ore 19.00: si discuterà dei temi attuali, come la battaglia tra maggioranza e opposizione nella commissione delle immunità del Senato, che lunedì, per la vicenda della nave Gregoretti, voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Stasera in tv, Quarta Repubblica: le curiosità

Successivamente con il Governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Pd), a pochi giorni dal voto alle Regionali, si cercherà di conoscere nel dettaglio la situazione. Si approfondirà nuovamente anche il caso di Bibbiano, travolto dall’inchiesta “Angeli e demoni” con nuovi documenti e testimonianze in studio. Tra gli altri ospiti della serata: il deputato e vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, il deputato dei Radicali +Europa Riccardo Magi, i giornalisti Alessandro Sallusti, Gianpiero Mughini, Marcello Sorgi, Stefano Cappellini, Augusto Minzolini, Luca Telese, Luisella Costamagna, Maria Giovanna Maglie, Daniele Capezzone e l’editore Francesco Giubilei. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 gennaio, a partire dalle 21:25 su Rete4 con il programma condotto da Nicola Porro.