Stasera in tv – PresaDiretta Vite a domicilio, le anticipazioni del 20 gennaio

Nuovo appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 gennaio, con Presadiretta Vite a domicilio a partire dalle 21:20 su RaiTre. Un focus importante per quanto riguarda l’e-commerce e le nuove tecnologie che hanno cambiato notevolmente la vita delle persone. Tutto viene consegnato a domicilio, basta soltanto un clic. Ma questo ha un prezzo con domande del tipo: che impatto ha il commercio online sul mondo del lavoro? Sulla mobilità nelle nostre città? E sui rifiuti e la CO2 prodotti e quindi sull’ambiente? Così le telecamere di PresaDiretta hanno provato a testimoniare il tutto con documenti esclusive: ci saranno interviste ai giganti del commercio online e con le storie di chi lavora per un mercato che nel mondo vale ormai 3mila miliardi di dollari.

Stasera in tv – Presadiretta Vite a domicilio, le curiosità

Successivamente la trasmissione sarà focalizzata sui centri storici e i piccoli paesi dove i negozi continuano a sparire vista la concorrenza spietata dell’e-commerce. Inoltre, PresaDiretta si concentrerà sul grave fenomeno del “destroy”, la distruzione di prodotti nuovi invenduti dalle piattaforme digitali. I driver che portano i pacchi, governati dall’algoritmo che impone il tragitto e i tempi di consegna. I rider, che ci portano a casa il cibo ordinato sul cellulare di giorno e di notte, i personal shopper che fanno la spesa e la consegnano a domicilio. Infine, ci saranno anche le riflessioni del grande autore del cinema contemporaneo Ken Loach, che ha dedicato il suo ultimo film alla mancanza di diritti dei lavoratori della gig economy.