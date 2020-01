Maria Grazia Cucinotta ‘irriconoscibile’: cosa le è accaduto

L’attrice Maria Grazia Cucinotta ‘irriconoscibile’ in uno spot televisivo: cosa le è accaduto, lei stessa svela il mistero e risponde.

“Ma sei davvero tu nello spot con l’uccellino dispettoso e Del Piero?”, questa una delle tante domande ‘rivolte’ a Maria Grazia Cucinotta in queste ore. Infatti, da qualche giorno, la bella attrice è protagonista di uno spot di una nota marca di acqua minerale.

In molti però sottolineano che l’attrice appare molto dimagrita, come se le fosse accaduto qualcosa. In realtà, già da qualche mese si discute del suo nuovo aspetto fisico.

Il mistero di Maria Grazia Cucinotte ‘irriconoscibile’, lei risponde così

A marzo dello scorso anno, infatti, l’attrice, sposata con Giulio Violati, era stata ospite di Vieni da Me. Molti spettatori sono rimasti sorpresi nel vederla perché il suo aspetto sembrava piuttosto diverso rispetto a quello a cui tutti noi siamo abituati. Adesso, le nuove critiche al suo aspetto e qualcuno chiede all’attrice cosa sia successo, per poi puntarle addosso il dito: “Ti sei rovinata”.

Da parte sua, Maria Grazia Cucinotta ha chiarito di non aver assolutamente fatto ricorso alla chirurgia estetica. A una follower che le domanda spiegazioni su Instagram, lei risponde così: “Il tempo che passa è la cosa più meravigliosa del mondo e invecchiare è un dono della vita. Io sono così e non cambierei una ruga della mia faccia o del mio corpo”. Ammette quindi un cambio di look, ma precisa che “non è di sicuro un lifting”. Insomma, l’attrice sta semplicemente invecchiando e lancia un appello: “Attente con le parole, perché feriscono come armi. Ci lamentiamo della violenza sulle donne, quando sono le donne le prime a usare violenza sulle donne”.