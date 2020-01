Grande Fratello Vip | Pasquale Laricchia ‘mette in riga’ Cucuzza

Una discussione specifica tra Pasquale Laricchia e Michele Cucuzza pone il primo in buona luce. E qualche altro concorrente del reality lo teme ai fini del gioco.

Irrompe il ciclone Pasquale Laricchia al ‘Grande Fratello Vip 4’. L’ex concorrente del GF 3 ha lasciato il Tugurio, dove si trovava assieme a Patrick Ray Pugliese. E da allora si è messo contro ad alcuni degli inquilini. In particolare i suoi rivali hanno il volto e le fattezze di Michele Cucuzza ed Antonio Zequila.

A detta dello sportivo pugliese, il fenomeno degli influencer comporterebbe risvolti prevalentemente negativi in quanto toglierebbe posti di lavoro ai professionisti veri. A coloro che hanno studiato per specializzarsi in specifici settori. Una cosa che si verifica specialmente nell’ambito della moda. E questo porta anche ad un livellamento verso il basso di quelli che sono a questo punto i nuovi professionisti. “Anche i post subiscono uno svilimento ed una perdita di valore, con compensi che vengono pagati di meno”. L’idea di Cucuzza a riguardo è del tutto diversa. “Ho più esperienza di te e faccio il lavoro di giornalista da 40 anni. Per te la modernità è negativa in quanto non ci sarebbe preparazione. Ma non è che noi siccome esprimiamo un’opinione scriviamo nel libro della vita. Semplicemente diamo una opinione”.

Pasquale Laricchia, il confronto con Michele Cucuzza è vinto

E Pasquale Laricchia incalza Cucuzza: “La tua però non è la verità”. Il giornalista però sbotta: “Questi giochini con me non attaccano, non fare il professore e non cambiare argomento. Di solito un discorso va fatto con un inizio, uno svolgimento ed una fine coerenti”. Pasquale: “Non ti arrabbiare, ma io ho questo difetto: le mie premesse sono lunghe pur di arrivare al dunque. Tu ritieni che la premessa sia il fatto, ma questo giunge dopo. E non sei comunque la voce di Dio. Io argomento come voglio, mica ti sei arrabbiato? Anche se sei convinto di avere sempre ragione”.

“Pasquale e Patrick sono da temere qui”

Il giornalista replica ancora e Laricchia affonda diretto: “Tu non hai mai fatto il modello e non sai che prima, per un catalogo, il compenso era di 5mila euro. Ora non più. Sono i politici che cambiano argomento, non accusare me di farlo”. Cucuzza perde la pazienza e si dice in profondo dissenso con Pasquale. Alla fine quest’ultimo pare proprio raccogliere consensi, e Zequila se ne accorge. Confidandosi con Fabio Testi, lo si può ascoltare mentre esprime timore nei confronti di Pasquale e di Patrick. “Se andiamo in nomination con uno di loro perdiamo di sicuro. Loro sono da temere, giocano in casa”.