Gordon Ramsey figlio | il giovane Jack lascia il lusso per i Marines

Gordon Ramsey figlio: lui si chiama Jack e ha 20 anni. È il primogenito del famoso chef e della moglie Tana. Ora ha fatto una grossa scelta per il futuro.

Il noto chef britannico Gordon Ramsey ha un figlio, Jack, che gli somiglia moltissimo. Ma solo fisicamente. Perché riguardo al futuro da seguire, sembra proprio che il ragazzo non seguirà la strada tracciata dal padre. Lui si chiama Jack, ha 20 anni e ha preso una decisione alquanto importante per quanto concerne il proprio avvenire.

Jack Ramsey infatti si è unito ai Marines. Questo dopo un vero e proprio esame di coscienza, che ha portato il ragazzo ad abbandonare uno stile di vita agiato e lussuoso per entrare nel corpo dei Royal Marines britannici. Come recluta percepirà uno stipendio da poco più di 21mila euro all’anno. In pratica 1750 euro al mese. Stando a quanto riportato da alcuni network del Regno Unito nel corso dell’ultimo fine settimana, il figlio di Gordon Ramsey ha iniziato il faticoso corso di addestramento di base alla fine del 2019. Il suo obiettivo è quello di ottenere l’ambito berretto verde e di superare il grado di recluta per l’autunno 2020

Gordon Ramsey figlio, lui si arruola nei Marines: “Volevo lasciare il lusso”

Jack ha preso l’importante decisione dopo avere terminato la sua laurea all’università di Exeter a seguito di impressionanti risultati col massimo dei voti. Ora imparerà le abilità militari insieme ad altre reclute provenienti da ogni ambito sociale. Comprese quelle della classe operaia, alcune delle quali avranno 16 anni e nessun titolo accademico. Jack avrebbe anche potuto arruolarsi in qualità di giovane ufficiale, visto il suo curriculum scolastico. Ma lui ha scelto per quest’altra strada. Già nel corso del 2019 il giovane aveva dichiarato di volere uscire dalla sua zona di comfort. Nel documentario di Channel 4, ‘Born Famous’, ha ammesso: “Sono cresciuto all’interno di una bolla protettiva. Non ho mai dovuto combattere o fare nulla per me stesso”.

Intanto lo chef torna in tv con un nuovo programma

È della scorsa settimana anche l’annuncio inerente suo padre Gordon. Lo chef sarà al centro di un nuovo show culinario, nel quale metterà a dura prova 12 concorrenti ai fornelli. Colui che alla fine vincerà, otterrà il sostegno e la sponsorizzazione proprio del rinomato cuoco stellato. Il programma consterà di 8 puntate, si chiamerà ‘Future Food Stars’ e verrà realizzato entro la fine dell’anno dalla BBC. I precedenti spettacoli televisivi di Gordon Ramsey sono ‘Hell’s Kitchen’, ‘The F Word’ e ‘Ramsay’s Kitchen Nightmares’. Tutti proposti anche in altri paesi non di lingua inglese, compresa l’Italia. Lo chef e la moglie Tana, nel corso del loro lungo matrimonio, hanno avuto anche tre figlie e l’ultimogenito Oscar, nato ad aprile 2019.