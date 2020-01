Fedez si appoggia alla Ferragni, ma le mutande di lei dove sono finite?

In uno degli ultimi post di Fedez si vede il rapper che si appoggia alla compagna in un gesto d’affetto. I fan però si soffermano su un altro particolare.

Per chi bazzica i siti di gossip o semplicemente Instagram non sarà una novità che ogni foto postata dalla coppia Chiara Ferragni-Fedez sia al centro dell’attenzione. I due vip sono forse la coppia social più seguita e ammirata in Italia, il che comporta sia una mole di notizie per la maggior parte delle persone insignificanti, sia una serie di discussioni legate alle loro abitudini. Basta infatti che l’influecer posti una foto di 10 anni fa per generare milioni di commenti e visualizzazioni, o uno scatto con Fedez che s’intromette sullo sfondo per aizzare gli hater.

Leggi anche -> Chiara Ferragni quasi nuda, l’ultima foto pubblicata lascia tutti senza fiato

Per fare capire il livello quanto poco basti per generare attenzione, basta ricordare le polemiche assurde che sono partite qualche giorno fa a causa di un video della Ferragni. In questo si vedeva il piccolo Leone che salutava i genitori, ma il filmato s’interrompeva mentre diceva “papà”. Questo è bastato per fare partire delle accuse immotivate contro di lei, giudicata egocentrica.

Leggi anche -> Chiara Ferragni nella bufera per il video di Leone: “L’ha tagliato di proposito”

Fedez appoggiato alla sua Chiara, ma gli utenti si soffermano su altro: “Ma ce le hai le mutande?”

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 19 Gen 2020 alle ore 7:20 PST

L’ultima “notizia“? Pare che in uno scatto Chiara non porti le mutande. Lo scatto in questione lo potete trovare sia sul profilo di Fedez che su quello di Chiara Ferragni. I due sono dinnanzi ad uno spettacolare panorama montuoso, lei è a braccia conserte e poggia la sua testa sulla spalla del marito. Lui la sostiene e le da un bacio. Una foto romantica, insomma, ma ovviamente alcuni utenti si sono soffermati su un altro dettaglio. Chiara, infatti, indossa un paio di jeans con un evidente spacco laterale e molti hanno notato l’assenza di indumenti intimi: “Ma le mutande le porti?”. In realtà si tratta di un’impressione errata, visto che ad uno sguardo attento non sfugge la presenza dell’indumento.