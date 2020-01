Dybala e Ronaldo, il bacio sulla bocca spiazza tutti: ecco la verità

Il fotogramma del bacio in bocca tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo è subito diventato virale sul web. Ma c’è il trucco…

L’immagine è piombata sui social come un fulmine a ciel sereno e, inevitabilmente, è subito diventata virale: Cristiano Ronaldo che bacia sulla bocca Paulo Dybala. Il “fatto” è accaduto durante la partita Juventus-Parma, quando il fuoriclasse argentino ha servito l’assist al mitico Cr7 che ha segnato il definitivo 2 a 1 per la Juve.

Un gol decisivo e che ha riportato i bianconeri saldamente in testa al campionato: di qui l’esultanza trionfale dei giocatori e l’irrefrenabile entusiasmo – per non dire altro – di Ronaldo, che abbraccia e ringrazia con un bacio Dybala per la palla d’oro offerta. Ma non tutto è come potrebbe sembrare…

Leggi anche –> Supercoppa, Cristiano Ronaldo non prende bene la medaglia d’argento

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’illusione del bacio tra Dybala e Ronaldo

Il frame del bacio è stato condiviso dai principali profili social di calcio, è molti si sono affrettati a ricamarci qualche storia a sfondo omosex. In realtà, la spiegazione è molto più semplice, con buona pace dei retroscenisti. Basta guardare il video in questione a velocità normale per rendersi conto di quello che è effettivamente successo.

Leggi anche –> Cristiano Ronaldo | Il Sun rivela la dieta e i segreti del calciatore

Quello tra Ronaldo e Dybala non è stato un bacio sulla bocca, ma un semplice “incrocio” che, complice lo schiacciamento dell’obiettivo, sembra un contatto di labbra. La dolce metà di Dybala, Oriana Sabatini, e la fiamma di Cr7, Georgina Rodriguez, possono tirare un sospiro di sollievo: nessun dubbio – almeno per ora – sui rispettivi partner…

Leggi anche –> Georgina Rodriguez incanta i tifosi della Juve: chi è la compagna di CR7

EDS