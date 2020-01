Diletta Leotta | in Milan Udinese strega tutti | “Stupenda” VIDEO

Prima di Milan Udinese, Diletta Leotta riesce ad ammaliare migliaia di followers e telespettatori con la sua introduzione alla partita.

Continua a fare breccia nel cuore di tutti, Diletta Leotta. Durante l’introduzione di Milan-Udinese, partita andata in scena domenica 19 gennaio 2020 e vinta dai rossoneri in rimonta per 3-2, la 28enne conduttrice dell’emittente sportiva DAZN è riuscita come al solito a prendersi tutta la scena.

Lei sa come fare per essere una calamita per gli occhi, stavolta però non è la scelta particolare dell’abbigliamento a far parlare. La bella e brava siciliana ha guadagnato l’ingresso sul manto erboso dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ ‘scortata’ dalla presenza di diversi bambini. Ai quali lei ha risposto con dolcezza concedendo loro il cinque. Il tutto mentre introduceva la partita dei rossoneri contro i bianconeri friulani. La presenza scenica di Diletta Leotta in tale circostanza è piaciuta a tanti, tra i quali anche alcuni vip.

Visualizza questo post su Instagram Give me five ✋🏻⚽️😉 #MilanUdinese Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 19 Gen 2020 alle ore 3:50 PST

Diletta Leotta, anche la Clerici si complimenta con lei

Anche Antonella Clerici infatti le ha rivolto dei complimenti a mezzo social. Il tutto nonostante non sia mancata qualche reprimenda in tempi recenti. Infatti l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, pur apprezzando le conclamate abilità da comunicatrice della Leotta, ha espresso qualche critica su quelli che sono i modi scelti da quest’ultima per apparire. E che spesso fanno perno su di un tipo di abbigliamento fin troppo provocante. Ma per il resto la Clerici è entusiasta di Diletta e del talento che è proprio della giornalista di Catania. Tra l’altro le due si incroceranno anche sul palco del Festival di Sanremo 2020, tra poche settimane.

