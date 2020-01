Aurora Ramazzotti, post da brividi su Instagram: “Mi scoppia il cuore”

E’ più innamorata che mai Aurora Ramazzotti: la dedica d’amore che ha appena indirizzato al suo Goffredo ha lasciato tutti senza parole.

Il cuore di Aurora Ramazzotti “scoppia” per il troppo amore: a confessarlo è lei stessa in una romanticissima dedica al suo Goffredo via Instagram. La figlia di Eros e Michelle Hunziker è più innamorata e felice che mai e vuole farlo sapere al resto del mondo, naturalmente via social.

La dichiarazione d’amore di Aurora Ramazzotti

Ricordiamo che da qualche settimana a questa parte Aurora Ramazzotti ha deciso di vestire i panni di “Dottor Stranamore” per i suoi tanti follower, che spesso le chiedono consigli su come gestire una storia a distanza (e non solo). La sua relazione con Goffredo, vicino nel cuore ma lontano fisicamente, è diventata un simbolo per tutte le coppie che vivono un amore simile.

Nel post in questione Aurora esprime il travolgente sentimento che oggi colora la sua vita: “Amore mio dolce, non so dare nome a ciò che provo quando ti guardo, ne so più cosa sia la vita senza te. Hai dato luce ai miei giorni e il tuo amore mi ha insegnato ad amarmi. Oggi è il quarto compleanno che festeggiamo insieme. Spero di avere il privilegio di assistere a tutti quelli a venire. Ti amo che mi scoppia il cuore. Auguri. Già mi manchi”. Se non è amore questo…

EDS