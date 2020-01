Atalanta Spal: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il posticipo della 20esima giornata della serie A TIM tra Atalanta e Spal: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 20.45, il posticipo che chiude la prima di ritorno della Serie A tra Atalanta e Spal. Il primo anticipo è stato stravinto dalla Lazio contro la Sampdoria.

La squadra bergamasca, dopo la bella partita a San Siro contro l’Inter, ha tirato i remi in barca contro la Fiorentina venendo eliminati dalla Coppa Italia; gli ospiti hanno perso tre a zero nella medesima competizione.

Atalanta Spal: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport canale 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono in tutto 35 le sfide che si sono disputate in serie A tra le due formazioni, con 10 vittorie atalantine e 12 della squadra ferrarese. Tredici i pareggi. Nei 2 precedenti più recenti in casa bergamasca, una vittoria e un pareggio per i padroni di casa, mentre l’ultima vittoria a Bergamo della Spal risale alla stagione 1966-1967. In quell’occasione, finì uno a zero con gol di Muzzio.

Atalanta Spal, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Altri tempi, perché stasera sarà una sfida che vede l’Atalanta favoritissima: la squadra di Gasperini è quinta, quella di Semplici è mestamente ultima e viene da 2 sconfitte consecutive. Queste le possibili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Toloi, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Semplici