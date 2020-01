Antonio La Cava: chi è il maestro che ha inventato il bibliomotocarro

Chi è e da dove viene Antonio La Cava, il maestro lucano che ha inventato il bibliomotocarro: il suo impegno premiato da Mattarella.

74 anni compiuti, Antonio La Cava da circa 20 passa la sua vita girando la Basilicata con una mission. L’ex maestro oggi in pensione, infatti, porta libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata. Lo fa con un mezzo speciale: il bibliomotocarro.

Il maestro Antonio La Cava e il suo bibliomotocarro

Dietro questo bizzarro nome si nasconde un’idea di Antonio La Cava datata 1999: quell’anno, infatti, decise di attrezzare un motocarro in modo da farne una biblioteca ambulante. Utopia o realtà, l’obiettivo era riavvicinare i più piccoli alla lettura. Oggi i dati sembrano essere a suo favore: “Nel corso di questi anni ho percorso 170mila chilometri a bordo di questo motocarro e nonostante l’età e la scomodità del mezzo rifarei tutto da capo”, racconta.

L’ex maestro lucano è stato insignito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’Onorificenza a Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per l’impegno profuso, nel corso della sua vita, nella promozione del valore della cultura”. L’insegnante in pensione ha spiegato in un’intervista di qualche tempo fa che l’idea del bibliomotocarro nasce dal suo modo di intendere la professione che ha svolto per oltre 40 anni: maestro di strada, ma anche maestro di vita. Così diffonde cultura a bordo di un Apecar e stando a quanto racconta è arrivato a fare 500 km in un giorno.