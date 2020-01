Alice Venturi, chi è: carriera e vita privata dalla Youtuber e truccatrice

Chi è Alice Venturi, carriera, curiosità e vita privata dalla Youtuber e truccatrice: dagli esordi agli amori fino al programma Detto Fatto.

Classe 1991, toscana di Lucca, Alice Venturi è una youtuber, truccatrice e speaker radiofonica, che ha sempre ‘seguito’ il web, appassionandosene. Diplomata presso il liceo artistico, si iscrive alla facoltà di Architettura a Lucca, ma abbandona gli studi per frequentare una scuola di make up artist a Milano.

Leggi anche –> Chi è Mirna Casadei: età, vita e carriera dell’home stager di Detto Fatto

Leggi anche –> Ilaria Cuzzolin, chi è Mamma Risparmio: curiosità e vita privata

Se vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie di tv e di gossip CLICCA QUI

Curiosità e carriera di Alice Venturi

Alta un metro e 78, è nota televisivamente per aver preso parte – da ormai diversi anni – alla trasmissione ‘Detto Fatto’, condotta prima da Caterina Balivo e poi da Bianca Guaccero. Dal 2008 ha un canale Youtube, chiamato AlicelikeAudrey in cui condivide video tutorial e segreti di make up. Inoltre, è una truccatrice affermata, che lavora per marchi noti dell’alta moda come Moschino e Rocco Barocco.

Ha lavorato poi come make up artist ad una edizione di X Factor. In radio affianca Guglielmo Scilla, in arte Willwosh, nel programma radiofonico di Radio Deejay A tu per GU. Con Scilla ha partecipato a un’edizione di Pechino Express. Sempre in radio, conduce Girl Solving, insieme a Camihawke. Nel 2017, è una delle protagoniste del programma Pink Different, su FoxLife ed entra nel cast di House of Gag. L’anno dopo, presenta, insieme al cantante Michele Bravi, il dating show Third Wheel. Proprio con Michele Bravi si è ritenuto avesse una relazione, da lei smentita: la giovane sarebbe fidanzata da qualche anno, ma non ama condividere la sua vita privata.