Veronica Pivetti omosessuale, la dura replica dell’attrice: è furiosa

Prima l’intervista al settimanale DiPiù, poi lo sfogo con un lungo posto su Facebook. L’attrice, interprete di “Provaci ancora Prof“, Veronica Pivetti è stata protagonista nell’agosto 2017 smentendo il coming out. Nell’intervista aveva svelato di vivere con una donna visto che è stata delusa dagli uomini. Così con un lungo post la stessa attrice ha voluto precisare: “Un settimanale abbastanza folcloristico ha deciso di farmi parlare di me. Capita, soprattutto sotto promozione, e dato che la Prof è alle porte cosa c’è di meglio di un po’ di sana bagarre? Il punto non è la bagarre e nemmeno il motivo che l’ha scatenata, ma il pensiero che c’è dietro. Scrivere a caratteri cubitali BASTA CON GLI UOMINI, VIVO CON UN’AMICA fa presupporre che io abbia sostituito gli uomini con le donne.

Poi il lungo commento prosegue: “Bizzarro meccanismo mentale, non trovate? È anche abbastanza evidente il desiderio pruriginoso di far intendere una relazione che vada oltre l’amicizia (sotto il titolo si legge “Con lei, che si chiama Giordana, sto vivendo il legame più profondo che abbia mai avuto. In lei c’è qualcosa di Adriana, l’amica di cui mi innamorai da ragazza”). Siamo donne e uomini di mondo, sappiamo che il gossip vive di sottintesi, di sicuro non ci scandalizziamo. Il pensiero che c’è dietro, invece, mi scandalizza eccome. Secondo questo giornale l’omosessualità è un “ripiego”. Veronica è stanca degli uomini e quindi va con le donne. Secondo loro questa è l’equazione. Secondo loro questa è la vita. Se fossi una donna omosessuale mi incazzerei parecchio, sapete? Come si permette questo mondo omofobo di pensare che l’omosessualità sia una “seconda scelta”? Dove sta scritto che l’eterosessualità è la strada che scegliamo per prima, anzi, peggio ancora, la strada giusta? Mi fa orrore il razzismo che trasuda questo titolo”.



Veronica Pivetti, il commento finale

Infine, la stessa Pivetti rincara la dose rivolgendosi alle donne: “Avete notato che due donne non possono essere amiche, profondamente e visceralmente amiche, senza far pensare che ci sia sotto “qualcosa”? Ma davvero chi ha scritto questo articolo è così povero di immaginazione da non concepire che al mondo possa esserci una grande amicizia fra due persone dello stesso sesso? È necessario che fra le righe spunti un legame sessual-amoroso? L’amicizia da sola non basta? Non convince? Non so voi, ma io conosco diverse donne che hanno rapporti bellissimi e intensissimi con altre donne senza andarci a letto. E mi stupisce che questi signori che scrivono sui giornali non sappiano come va il mondo. Si vede che il loro gira intorno ai pregiudizi di cui si nutrono”.