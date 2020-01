Marito Veronica Pivetti, chi è Giorgio Ginex: età, carriera, vita privata del collega della Pivetti che attualmente fa il conduttore radiofonico.

E’ nato a Novara nel 1965 Giorgio Ginex. E’ stato sposato con Veronica Pivetti, ed è oggi un attore e conduttore radiofonico.

Giorgio Ginex: le tappe della carriera professionale del marito di Veronica Pivetti

Giorgio Ginex prosegue i propri studi, dopo la maturità, dapprima iscrivendosi alla facoltà di Geologia dell’Università degli Studi di Milano e poi all’Accademia D’Arte Drammatica dei Filodrammatici, dove ottiene il diploma nel 1988. Inizia da questo momento in poi la sua carriera nel mondo del teatro e delle fiction televisive, cimentandosi anche nell’ambito del doppiaggio.

Nel 1998 è protagonista del film Fondovalle di Paolo Poloni e scrive la sua prima opera teatrale, Tuzenbach & Solenyj, in scena al Teatro Valle di Roma. Dal 1999 al 2005 è protagonista della soap opera Vivere ed è sempre attivo in ambito teatrale. Negli spettacoli Atti di Guerra e Bioetica viene diretto da Luca Ronconi.

Non abbandonando mai la sua carriera in ambito teatrale, si avvicina alla conduzione radiofonica, nei programmi Play Away e Let The Music Play per Play Radio. Dal 2008 conduce su RTL 102.5 Cuore e batticuore e dal 2009 La famiglia. Fino al 2014 conduce sulla stessa emittente radiofonica Music Drive e viene nuovamente diretto da Luca Ronconi nella stagione teatrale 2009-2010 al Piccolo Teatro di Milano ne Il mercante di Venezia. Nel 2011 e nel 2012 diventa il doppiatore italiano ufficiale rispettivamente di Duff Goldman e di Simon Cowell.

La vita privata

Giorgio Ginex è stato sposato con Veronica Pivetti dal 1996 al 2000.

Leggi tutte le notizie su Google News