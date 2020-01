Uma Thurman, chi è: età, carriera, vita privata della grande attrice

Uma Thurman è l’indimenticabile star di Pulp Fiction e di tanti altri film di successo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Nata come modella, protagonista di un vero e proprio flop al suo esordio cinematografico, Uma Thurman ha saputo affermarsi come la “musa” di Quentin Tarantino ed è diventata una delle più luminose stelle del cinema. Basti ricordare, su tutte, la sua straordinaria interpretazione nei panni di Mia Wallace in Pulp Fiction. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Uma Thurman

Uma Thurman è nata a Boston, negli Stati Uniti, il 29 aprile 1970, sotto il segno del Toro, figlia di una psicoterapeuta tedesca di sangue blu, Nena von Schlebrügge, e del guru del buddhismo Robert Thurman (e cugina del calciatore svedese Max von Schlebrügge). Il suo nome in hindi si riferisce alla dea della luce. Ha tre fratelli, Dechen, Ganden e Mipam Thurman, con i quali ha trascorso un’infanzia serena e felice. Durante l’adolescenza, invece, è stata vittima di bullismo: veniva emarginata per via del suo aspetto (complice anche la notevole altezza).

Dopo una prima esperienza come modella, Uma Thurman ha intrapreso la carriera di attrice diventando una delle più grandi star di Hollywood (anche se il film con cui esordì, Laura, fu una cocente delusione). Il successo è arrivato con la pellicola Le relazioni pericolose, al fianco di John Malkovich, Keanu Reeves, Glenn Close e Michelle Pfeiffer, seguita da tanti altri fortunati titoli. Particolarmente nota, come accennato, l’interpretazione di Mia Wallace nel cult di Quentin Tarantino Pulp Fiction, per la quale ha ricevuto la candidatura al Premio Oscar 1995 come miglior attrice non protagonista, oltre a nomination ai Golden Globe, BAFTA e Screen Actors Guild Award. Ha collaborato sempre con Tarantino in Kill Bill (Kill Bill: Volume 1, del 2003, e Kill Bill: Volume 2 del 2004), che le ha fatto ottenere una nomination ai BAFTA come miglior attrice protagonista e due nomination ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. Per Gli occhi della vita ha inoltre vinto nel 2003 il Golden Globe come miglior attrice in una mini-serie o film tv.

La vita privata di Uma Thurman è stata piuttosto movimentata: nel 1990 ha sposato Gary Oldman, ma i due si sono lasciati nel 1992. Nel 1998 è convolata a nozze con Ethan Hawke, dal quale ha avuto due figli: Maya Ray e Roan. Nel 2005, però, la loro travagliata unione è arrivata al capolinea, quindi il divorzio. L’attrice ha ritrovato l’amore al fianco di Arpad Busson, finanziere di origini francesi, al quale è stata legata tra il 2011 e il 2014. Dalla loro unione è nata la terzogenita Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson (per tutti Luna). Dopo il naufragio di quest’ultima relazione, la star ha avuto altre due storie importanti, che per diverso tempo hanno occupato le cronache rosa, con Timothy Hutton e John Cusack… Ma nel 2018 è stata paparazzata a New York in compagnia di un (tuttora) misterioso uomo.

Di recente Uma Thurman ha rivelato, unendosi al coro del movimento #MeToo, di essere stata molestata dal produttore Harvey Weinstein, con cui lavorò nei film Pulp Fiction e Kill Bill. E a proposito del regista di queste due pellicole, Quentin Tarantino, in una clamorosa intervista al New York Times ha dichiarato di essere stata vittima di un incidente su set di Kill Bill 2, accusando sia Weinstein (che la obbligò a girare quella scena), sia il regista (per non essere intervenuto) di averla quasi uccisa – salvo poi precisare su Instagram che Tarantino non aveva colpe dell’accaduto e che era fiera di lui.

Per il resto, nel 2011 Uma Thurman è diventata portavoce internazionale della Human Rights Campaign, e non ha mai nascosto di essere favorevole alle unioni omosessuali. Ed è molto attiva su Instagram, dove ama condividere continui aggiornamenti con le migliaia di fan che in attesa dei suoi scatti. Attualmente vive a New York, per la precisione a Manhattan, e vanta un patrimonio sicuramente cospicuo, visto il lavoro che svolge e la fama che ha raggiunto negli anni, anche se non si conoscono cifre esatte.

