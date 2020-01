Terremoto, scossa in provincia di Cuneo: gli aggiornamenti

Scossa di terremoto registrata questa mattina alle 6.22 in provincia di Cuneo di magnitudo 3.1: gli aggiornamenti dopo le segnalazioni

La terra trema ancora in Italia. A seguito dei rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), c’è stato un nuovo terremo con ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro tra Neive (Cuneo) e Coazzolo (Asti). Per ora non si segnalano danni a cose e persone. Inoltre, la scossa è stata avvertita anche nell’Astigiano con tante telefonate ricevute dai cittadini. La scossa è stata di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 6:22 in Piemonte, tra le province di Cuneo e Asti.

Terremoto, scossa in provincia di Cuneo: i comuni coinvolti

Tanti i comuni coinvolti vicino all’epicentro del terremoto, tra i quali Barbaresco, Neviglie, Treiso, Trezzo Tinella, Alba, Mango, Guarene, Castagnole delle Lanze, Magliano Alfieri, Castagnito, Castiglione Tinella, Camo, Castellinaldo d’Alba, Priocca, Diano d’Alba, Cossano Belbo. La scossa è stata avvertita dalla popolazione con si è subito allarmata con diverse segnalazioni e sui social chiamando anche i vari soccorsi.