Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti di oggi 19 gennaio

Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti...

Live – Non è la D’Urso riapre il sipario sugli argomenti più controversi del momento, da Anna Oxa a la scomparsa di Luigi Favoloso, tutto sul programma condotto da Barbara D’Urso

Stasera, 19 gennaio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20, Live – Non è la D’Urso torna con il suo Uno contro Cinque, ossia il momento di talk in cui il personaggio famoso si contrapporrà alle agguerritissime e temute sfere. Ci sarà anche l’ascensore, con un faccia a faccia che si preannuncia bollente.

Chi sono gli ospiti di oggi di Live – Non è la D’Urso?

Vediamo tutti i loro di seguito.

Le sfere, l’ascensore e molto altro a Live

Live – Non è la D’Urso continua a registrare il boom di ascolti e il fatto che la presentatrice sembri seguire determinati personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo in tutti i suoi programmi, ha fatto affezionare il pubblico alla storia di Paola Caruso, di Marco Carta e a quella dei selezionati ospiti che popolano i salotti della D’Urso.

Live – Non è la D’Urso ospiti di stasera:

Anna Oxa

l’artista ritorna in televisione dopo ben quattro anni e rompe il silenzio per un motivo specifico, una rivelazione per tutti i telespettatori di Canale 5.

Nina Moric

la modella torna sulla vicenda di Luigi Mario Favoloso, scomparso lo scorso 28 dicembre. Sembra che l’ex gieffino si sia messo in contatto con la redazione di Pomeriggio Cinque e abbia raccontato di essere fuggito volontariamente all’estero . Il motivo della scelta è stato quello di sfuggire a un’attenzione mediatica negativa che, secondo lui, lo descriveva immotivatamente come un uomo violento.

Il modello smentisce quindi ogni racconto dell’ex fidanzata, sostenendo di non averle mai usato violenza, né nei suoi confronti né verso Carlos, figlio avuto dalla Moric con Fabrizio Corona.

Salvo Veneziano

da poco espulso dal GF Vip, verrà sottoposto in studio a un processo .

Alex Belli e Delia Duran

contro le 5 sfere.

Rodrigo Alvares

soprannominato il Ken umano, parlerà della sua trasformazione in transgender e i perché legati alla sua scelta.

