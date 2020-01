Ragazzo morto | da un mese era incastrato nel camino FOTO

Un ragazzo morto dopo essere sparito da un mese. La polizia ritiene che per tutto questo tempo sia rimasto bloccato in una canna fumaria.

Il corpo di un ragazzo morto era incastrato da un mese nel camino di una casa disabitata. La vittima si chiamava Harley Dilly ed era sparita dal suo domicilio di Port Clinton, in Ohio, lo scorso 20 dicembre. Ci si è accorti della presenza del giovane, ormai già da lungo tempo privo di vita, solamente qualche giorno fa.

Nelle scorse settimane le forze dell’ordine avevano battuto una vasta zona nel tentativo di trovare Harley. Il tutto utilizzando cani molecolari, squadre specializzate ed anche elicotteri. In tutti c’erano stati oltre 75 uomini dispiegati nelle ricerche. Il ragazzo morto era un adolescente di 14 anni. In base a quanto si apprende era andato a scuola, dove però non è mai arrivato. La casa dove il suo corpo è venuto alla luce è una tenuta per le vacanze estive, attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione e disabitata nei mesi invernali. La porta d’ingresso risultava chiusa dall’esterno e priva di forzature.

Ragazzo morto, per la polizia è un incidente

Allo stesso tempo mancavano anche segni di effrazione da altri possibili ingressi come le finestre. La scelta di entrare nella casa dopo aver perlustrato una vasta area circostante di almeno 60 ettari ha portato infine alla triste scoperta. Le forze dell’ordine hanno trovato gli occhiali ed il cappotto del giovane al secondo piano dell’abitazione, proprio accanto al camino. Ed all’interno della canna fumaria c’era poi il corpo di Harley, incastrato. Appare abbastanza chiara la dinamica. Il 14enne ha provato a penetrare nell’abitazione arrampicandosi sul traliccio di una antenna. Non si sa il perché di questo suo gesto. La polizia comunque è portata a ritenere che tutto questo sia da ascrivere ad un tragico incidente. Senza quindi l’eventualità di inoltrare ipotesi di reato contro terzi.