Potenza, auto pirata investe due ultrà: morti e feriti. Tre tifosi del Melfi, a bordo di una Fiat Punto, hanno investito un tifoso della rivale Vultur Rionero. Tragiche le conseguenze a causa dell’impatto.





Il drammatico incidente è avvenuto in provincia di Potenza. Un giovane 33enne, tifoso della Vultur Rionero, ha perso la vita a causa dell’impatto, un altro è rimasto gravemente ferito. Sull’auto che lo ha travolto viaggiavano alcuni tifosi del Melfi, che sono scappati via subito dopo aver investito il tifoso del Rionero.

Auto pirata investe due ultrà: tragiche le conseguenze dell’impatto

E’ avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio di Basilicata, in provincia di Potenza, il tragico incidente che è costato la vita ad un uomo di 33 anni e ha provocato ferite in altre tre persone.

L’impatto è avvenuto alle 14.00 circa di questo pomeriggio. Un’auto, precisamente una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano alcuni tifosi del Melfi, ha investito il tifoso della Vultur Rionero, squadra avversaria e storica rivale.

Altre tre persone sono rimaste ferite nello scontro. Una di queste si trova in queste ore all’ospedale San Carlo di Potenza sottoposto ad un’operazione alla gamba.

Per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto indaga in queste ore la Polizia. Tra le piste che seguono gli inquirenti non è stata esclusa la possibilità che i tifosi del Melfi stessero aspettando i tifosi della squadra rivale. Le due squadre non avrebbero disputato ad ogni modo la gara una contro l’altra quest’oggi. Le rispettive tifoserie erano in viaggio per assistere alla gara del Melfi contro il Tolve e del Vultur Rionero a Brienza. Entrambe le partite sono state sospese a causa di quanto accaduto.

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti tempestivamente i soccorsi del 118 e una pattuglia della Polizia che si trovava nella vicina area di servizio. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno così potuto raggiungere e fermare l’auto dei tre tifosi del Melfi che saranno in queste ore interrogati dalla Questura di Potenza. Nulla da fare purtroppo per il 33enne tifoso del Vultur Rionero che è morto sul colpo.