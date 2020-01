Paola e Chiara, chi sono: età, vita privata, carriera delle sorelle cantanti

Paola & Chiara è stato un celebre duo musicale italiano femminile, formato dalle sorelle cantanti milanesi Paola e Chiara Iezzi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Paola e Chiara sono state le sorelle simbolo della musica leggera italiana degli anni ’90. Il duo musicale, partito dai cori degli 883 di Max Pezzali, è arrivato a vincere Sanremo nel 1997 con “Amici come prima” e si è poi imposto con il tormentone estivo “Vamos a bailar”. Nel 2013, però, dopo aver venduto due milioni di dischi in tutto il mondo, le due sorelle si sono separate: ognuna ha portato avanti la sua carriera, imboccando anche sentieri diversi dal quello musicale, ma sempre nel campo dello spettacolo. Conosciamole più da vicino.

L’identikit di Paola e Chiara

Paola & Chiara sono state un duo musicale fondato a Milano nel 1996 dalle sorelle cantautrici, musiciste e produttrici Paola Iezzi (Milano, 30 marzo 1974) e Chiara Iezzi (Milano, 27 febbraio 1973). Dopo aver esordito a metà degli anni ’90 in tour con gli 883 come coriste, nel 1995 Paola e Chiara hanno proposto al loro discografico una canzone, accompagnandosi con la chitarra: “Amici come prima”, che avrebbe poi vinto Sanremo Giovani nel 1997. Dopo un primo tour come supporter di Mark Owen (appena uscito dai Take That) e come protagoniste dello show di apertura per i concerti italiani di Michael Jackson, le due sorelle hanno ottenuto un buon successo con il primo album CI CHIAMANO BAMBINE, nato dopo un viaggio in Irlanda.

Nonostante l’indubbia popolarità, quando nel 1998 Paola & Chiara si sono ripresentate a Sanremo con “Per te”, il brano è finito in fondo alla classifica e non ha riscosso molto interesse. Idem il secondo album, GIORNATA STORICA. Dopo alcune esperienze in radio e televisione, nel 2000 il duo è tornato con TELEVISION, lanciato dal singolo “Vamos a bailar (esta vida nueva)”, che è diventato il tormentone di quell’anno, vincendo il “Disco per l’estate” e restando al primo posto in classifica per 6 settimane consecutive. TELEVISION è stato ripubblicato nel 2001 e distribuito anche in Inghilterra.

Sempre nel 2001 Paola & Chiara sono state scelte come madrine del “Gay pride” e il brano “Viva el amor!”, tratto da TELEVISION, è stato eletto canzone-simbolo della manifestazione. Nel maggio 2002 è arrivato nei negozi il singolo “Festival”, che ha subito raccolto enorme successo nelle radio e ha anticipato la pubblicazione dell’omonimo album, alla fine di giugno. Il disco è stato arrangiato e prodotto da Paola & Chiara e realizzato anche in lingua inglese e spagnola.

Nell’estate 2003 è la volta di “Kamasutra”, un altro singolo tratto dallo stesso album, rivelatosi particolarmente longevo. Segue nel 2004 BLU, anticipato dall’omonimo singolo, una canzone dal sapore tropical-pop in stile anni ’80. A marzo 2005 il ritorno – non fortunatissimo – a Sanremo con “A modo mio”, che va comunque bene in radio, e poi la pubblicazione di un GREATEST HITS con due inediti.

Dopo un’esperienza da solista di Chiara, che a inizio 2007 pubblica il singolo benefico “Nothing at all”, il duo è tornato nell’estate dello stesso anno con “Second life”, singolo cantato in inglese, preludio al disco WIN THE GAME, pubblicato dalla Trepertre, etichetta fondata dalle stesse sorelle Iezzi dopo la fine del contratto con la Sony.

Nel frattempo anche Paola si cimenta come solista e pubblica l’Ep ALONE. Ma nel 2010 le due sorelle si ritrovano ed escono due singoli: “Pioggia d’estate” a luglio e “Milleluci” ad ottobre (per il mercato digitale): i due brani anticipano MILLELUCI. Nel 2013 viene lanciato il singolo “Divertiamoci (Perché c’è feeling)”, seguito dall’album GIUNGLA. Dopo di che il duo annuncia lo scioglimento.

Paola ha continuato a lavorare nel mondo della musica come solista e come dj e ha partecipato anche al talent show La Pista su Rai 1. L’11 ottobre 2018 è uscito un nuovo singolo intitolato Ridi. Ed è fidanzata dal 2007 con il fotografo Paolo Santambrogio. Chiara, invece, ha cambiato colore di capelli tornando castana e oggi fa la scrittrice di thriller ed è un’attrice di successo. Dopo la fine della sua storia con l’ex rabbino israeliano Meir Cohen è anche tornata single.

